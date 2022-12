El futuro de Gabriel Suazo sigue siendo una incógnita total, pero poco a poco pareciera que todo comienza a esclarecerse. Han sido varios los equipos que se metieron en la lista de interesados por contar con los servicios del lateral izquierdo, pero ahora todo parece apuntar que, tras ver frustrada su renovación con Colo Colo, irá al Olympiacos de Grecia a pelear un puesto con el legendario Marcelo.

Así al menos lo reportan desde Al Aire Libre en Cooperativa, donde señalan que el carrilero de 25 años formado en el Cacique se irá sin dejar ganancias económicas al club que lo formó tras aburrirse de esperar que le complacieran una única solicitud para renovar su contrato. Así, propuestas para dar el gran salto al fútbol europeo no le faltan.

Ya conversa con Olympiacos

El periodista Rodrigo Gómez avisó en Al Aire Libre que "la realidad del capitán del Cacique, Gabriel Suazo, es que al menos ya tiene plazo para saber que va a suceder con su futuro. Fue una extensa oportunidad la del tiempo que tuvo Colo Colo para poder renovar a este futbolista pero las tratativas nunca llegaron a puerto".

¿La razón? "Lo que siempre pidió Suazo es que tenía que haber una cláusula baja y él de inmediato firmaba la extensión del contrato. Eso no ocurrió y finalmente se fue de Colo Colo sin dejar dividendos a la formación que tuvo en el Estadio Monumental y obviamente a lo que implicaba a su figura como capitán del equipo", explica.

"Con ese escenario es que están buscando alternativas y lo cierto es que Suazo ya tiene tres ofertas concretas para jugar en el fútbol europeo. Aquí no hay plan B con el ex capitán de Colo Colo, no hay opción de que vaya a otro mercado, ya sea sudamericano o en Norteamérica, solo jugará en Europa", complementa.

Tras eso detalla que "ahí hay tres clubes que ya tienen conversaciones directas con su agente, y está en eso la situación. Dentro de las opciones está el Olympiacos de Grecia, donde también ya se informa que han establecido conversaciones con el lateral izquierdo".

Para cerrar, complementan que "eso está en marcha y tienen hasta el 31 de enero, esa es la fecha en la que Gabriel Suazo ya tendrá su nuevo equipo, en Europa. En algún momento fue Fenerbahce de Turquía y ahora es el Olympiacos".

Cabe destacar igualmente que los rojiblancos de El Pireo tienen con el legendario Marcelo como lateral izquierdo, quien a pesar de ser una verdadera leyenda de la actividad siendo el jugador que más títulos ganó con el Real Madrid (25) sus 34 podrían ser un buen factor para que Suazo aproveche y le pelee un puesto.