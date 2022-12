El capitán de un equipo de fútbol es el escogido para liderar y representar dentro y fuera de la cancha a sus compañeros. Muchos referentes han portado la jineta en Colo Colo, como David Arellano, Francisco Valdés, Carlos Caszely, Jaime Pizarro, Marcelo Espina, David Henríquez, Arturo Sanhueza, Luis Mena, Gonzalo Fierro, Esteban Paredes y en último lugar, Gabriel Suazo.

Pero Gabi abandonó el estadio Monumental en busca de una oportunidad en el fútbol europeo y dejó la vacante libre. De esta manera, la pretemporada será el escenario en que se tomará la decisión de quién llevará la jineta a partir de 2023, y existen varios candididatos en el plantel popular, como Esteban Pavez, Brayan Cortés y el emergente Vicente Pizarro.

El histórico Jaime Vera abrió el debate en dialogo con Bolavip Chile y se inclinó por el joven mediocampista, quien podría heredar la jineta que su padre llevó al momento de levantar la Copa Libertadores en 1991. "Yo creo que, si Vicente Pizarro es titular, debería ser él el capitán de Colo Colo", reflexionó el Pillo.

El debate sobre el nuevo capitán de Colo Colo



Pero Jaime Vera no es el único con la duda. Otro campeón de América, Ricardo Dabrowski toma aire antes de decidir. "Generalmente los capitanes en clubes como Colo Colo surgen naturalmente. Es muy difícil que alguien sea capitán si no lo valida el grupo. Hay una elección que surge sola".

En ese sentido, El Polaco cree que "si uno va a los antecedentes, Colo Colo históricamente ha tenido capitanes nacidos en el club, con una trayectoria importante y a que a su vez son lideres naturales”.

Por su parte, la mano derecha de Mirko Jozic en su paso por Colo Colo, el ex volante tapón Eddio Inostroza, no duda en su candidato: "Me quedo con Esteban Pavez, porque es un titular indiscutible. Si bien es cierto que Vicente Pizarro es un jugador valioso en todo sentido, el capitán debe estar preparado y experimentado para partidos de carácter internacional"

El Oreja aparece como primero en la jerarquía de candidatos a la capitanía. "Tiene mayor presencia. No cuestiono la calidad de Pizarro ni como persona, ni como jugador, pero Pavez tiene está más preparado", sentencia.

Dabrowski agrega el requisito de la veteranía. "Esto no es por nombrar a cualquiera. Tiene mucho que ver el grupo por quien se sienten más representado para que sea su capitán. Hay una edad, una trayectoria para poder ser capitán", advierte el ex delantero.

El Yeyo, por su parte, dice que es una decisión importante. "Esto va más allá de ir al sorteo de lados con el árbitro. Tienes que liderar, lo que significa tener presencia ante sus pares. Yo creo con certeza que Pavez está más capacitado por su historia, por lo que ha hecho, porque nació en el club, es la persona indicada. Con el tiempo será Pizarro, no hay ninguna duda”, cierra.

El plantel de Colo Colo terminará hoy sus vacaciones y este martes se presentará para la realización de los distintos exámenes médicos de pretemporada. El 2 de enero, el primer equipo viajará a Argentina para su stage veraniego.