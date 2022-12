Este 27 de diciembre Colo Colo vuelve a los entrenamientos, comenzando así a preparar la temporada 2023, en la que el Cacique tendrá que apostar por retener la corona del Campeonato Nacional y pasar de ronda, al menos, en Copa Libertadores, luego de la eliminación en fase de grupos en este año.

Sin embargo, la tarea no parece ser fácil. Y es que tres de los fijos titulares que tenía Gustavo Quinteros se fueron del equipo. Uno de ellos, incluso, no tiene club, pero lo único casi 100% seguro es que no sigue en Colo Colo. Se trata, nada menos y nada más que de Gabriel Suazo, que fue capitán albo en las últimas dos campañas.

Por lo mismo, en el plantel asumen que tendrán que buscar otro líder para el camarín. Opciones hay: Esteban Pavez corre con favoritismo, pero otros jugadores con ya años en el plantel, como Brayan Cortés, Maximiliano Falcón, Leonardo Gil o César Fuentes, pueden también postular a la labor.

Para un histórico ex Colo Colo, eso sí, la mano debería ir por otro lado: Vicente Pizarro. Así lo señala Jaime Pillo Vera, que le puso sus fichas al Vicho para colocarse la jineta de capitán.

En conversación con BolaVip Chile, Vera señaló que “es una difícil pregunta… yo creo que, si Vicente Pizarro es titular, debería ser él el capitán de Colo Colo”.

Eso sí, el Pillo no descarta a Pavez para esa función, manifestando que “Esteban Pavez también podría ser; colocolino, nacido en el club, referente. Tiene que ser sí o sí alguien nacido en el club y ambos son buenos nombres”.

Vera, volviendo a Pizarro, manifestó que “lo que pasa es que si es titular indiscutido, tiene grandes posibilidades pero, si está entrando y saliendo es difícil que lo pongan como capitán”.