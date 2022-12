En la presentación oficial de Erick Wiemberg, Daniel Morón abordó parte del plan que tiene Colo Colo para el mercado de fichajes: el reemplazo del Torta es una preocupación. Y también la renovación de Joan Cruz, todavía una cuestión no resuelta.

Colo Colo por fin hizo oficial la contratación de Erick Wiemberg. El lateral derecho de 28 años tenía el acuerdo con el club listo hace días, incluida la revisión médica. Pero un conflicto entre Deportes Valdivia y Unión La Calera retrasó la negociación hasta que este 23 se pudo comunicar el secreto a voces del valdiviano, quien apunta a ser el reemplazante de Gabriel Suazo.

El capitán del Cacique todavía no encuentra club en el extranjero, pero ya avisó que se irá como jugador libre tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato, al igual que hizo Gabriel Costa, quien se enroló en Alianza Lima. Lo propio ocurrió con Óscar Opazo, quien firmó un vínculo por dos temporadas y ya entrena con el plantel de Racing Club de Argentina.

Precisamente en la presentación del ex carrilero zurdo de Unión La Calera, el gerente deportivo de Blanco y Negro abordó la estrategia que tiene para llenar la vacante dejada por el Torta. "Hay consenso. Estamos buscando alguna alternativa", manifestó Daniel Morón para admitir que el actual campeón del fútbol chileno añadió el lateral derecho entre sus necesidades de mercado.

Eso sí, hay algunas consideraciones en el tema. "También tenemos en nuestra cantera jugadores importantes como Jeyson (Rojas) y Bruno (Gutiérrez). Pero estamos en la búsqueda y es algo que no ha sido fácil. No tenemos cupos de extranjero y, ante eso, también lo vamos a hacer con mucha tranquilidad", explicó el Loro.

"Esa tranquilidad nos ha manifestado nuestro entrenador para encontrar la mejor opción", culminó Morón en torno a la disposición que tomó Gustavo Quinteros, aunque el DT del cuadro popular ya había expresado públicamente la trascendencia que tenía para él la continuidad de Opazo en el equipo.

Morón deja la incógnita sobre el futuro de Joan Cruz en Colo Colo

Otro de los jugadores que tiene una incertidumbre en su futuro es Joan Cruz. El volante ofensivo zurdo surgido de las divisiones juveniles de Colo Colo tuvo muy poca continuidad en la temporada 2022. Es más, sólo jugó 9 minutos en el Campeonato Nacional. A raíz de eso mismo existe cierta incógnita con el contrato del jugador de 19 años.

Si bien en la gerencia deportiva de Blanco y Negro aseguran que cumplieron con lo estipulado para activar la cláusula de renovación automática, del lado de los representantes de Cruz (AIM Fútbol), sostienen que el vínculo no se ha extendido.

"Nos reunimos con los representantes hace cinco días. Nos van a traer una propuesta deportiva por el jugador. Como estamos en una etapa de mercado, todavía no nos envían la oferta. Lo harán la próxima semana", explicó Daniel Morón, para dejar claro que la continuidad del seleccionado Sub 20 en Macul no está para nada confirmada.