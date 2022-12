El gerente deportivo de Blanco y Negro abordó la venta del volante a Unión La Calera que fue fuertemente criticada por su padre. “Estoy tranquilo con mi gestión, si no, no estaría acá”, afirmó.

Daniel Morón salió a responder a las duras críticas del papá de Williams Alarcón, quien no se guardó nada al confirmarse que su hijo dejaría Colo Colo tras ser comprado por Unión La Calera de cara al 2023.

“Colo Colo se lo perdió y (Daniel) Morón se mandó la cagada del año. No puede enviar un jugador de proyección y talento a préstamo con opción de compra”, afirmó el ex defensor del Cacique y padre del volante formado en el Monumental.

Alarcón padre agregó también que “no entiendo cómo pueden trabajar así. Manda a un chico con talento cedido así, están cagados de la cabeza”.

Pues bien, estas declaraciones tuvieron su réplica en el gerente deportivo de Blanco y Negro, quien durante la inauguración de la estatua en honor a Carlos Caszely afirmó que “yo que él estaría contento de que le dimos la oportunidad a su hijo de que fuera a tener oportunidades en otro club”.

“Cada uno puede hacer y decir lo que quiera. Estoy tranquilo con mi gestión, si no, no estaría acá en Colo Colo”, concluyó el ex portero campeón de América con los albos.

Williams Alarcón debutó en el 2018 en el primer equipo de Colo Colo y se mantuvo en el Monumental hasta 2021, año en que partió a préstamo a Unión La Calera, club que pagó 400 mil dólares al Cacique para quedarse con los servicios del volante.