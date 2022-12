Leandro Benegas es la carta que Colo Colo tiene para competir con Juan Martín Lucero, pero no ha conseguido llegar a un acuerdo para que el Toro se sume al plantel adiestrado por Gustavo Quinteros, que desde el 2 de enero comenzará la pretemporada en Buenos Aires.

Colo Colo suma cuatro incorporaciones en el mercado de pases para afrontar la temporada 2023. Pero todavía se toma con calma la situación, pues tiene un cupo de extranjero disponible para suplir la salida de Gabriel Costa, quien terminó su contrato con los albos y regresó a Alianza Lima como una superestrella.

Y uno de los puestos que la gerencia deportiva de Blanco y Negro necesita reforzar es el ataque. Daniel Morón trabaja para incorporar a un atacante que le compita a Juan Martín Lucero, más ahora que el representante del Gato se quiere pasar de listo y puso encima de la mesa una cláusula de penalidad con la que busca el adiós del mendocino para llevarlo a Brasil.

El apuntado para ese plan es Leandro Benegas, delantero chileno-argentino que milita en Independiente de Avellaneda. Hay algunas señales que apuntan a la disponibilidad del mendocino en arribar al Cacique, como el paso que dio el jugador para comunicar a la institución que su deseo es terminar en el estadio Monumental.

Eso sí, la directiva del Rey de Copas espera al menos 300 mil dólares, aunque cercanos al entorno del club apuntan a que por 200 mil la negociación también se cerraría. Pero así como hay buenos indicios, el arribo del uruguayo Martín Cauteruccio es otro condicionante a favor del Eterno Campeón, también existen algunos negativos.

El Lea ha sido preferentemente titular en la pretemporada que dirige Leandro Stillitano, ex ayudnte de Gustavo Quinteros en Pedrero. Y este viernes 30 de diciembre, el ex Universidad de Chile y Unión La Calera, entre otros clubes, fue estelar en el juego preparatorio que tuvo a dos equipos en cancha. El del primer tiempo cayó por 1-0 ante Quilmes. Contó con Benegas desde el arranque y en los minutos finales, ingresó al campo de juego el lateral izquierdo Damián Pérez, el ex Colo Colo que hace poco fue confirmado como refuerzo.

Y en el complemento, Independiente venció por 2-0 a los Cerveceros. Todo esto mientras siguen adelante las conversaciones que tachen de la lista de necesidades colocolinas la búsqueda de un "9". Benegas suma competencia y acción, que podría ser muy valorada en Macul si se concreta su arribo. A contar del 2 de enero, el plantel colocolino estará en Buenos Aires para afrontar la pretemporada. La ciudad de la furia podría ser el broche preciso para que los albos también tengan su Toro.