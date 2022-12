Una de las salidas más fuertes que recibió Colo Colo fue la de Gabriel Costa. Con el jugador se negoció tras la finalización de su contrato y, en una primera instancia, se habló de que iba a renovar. Sin embargo, la oferta de Alianza Lima echó abajo las aspiraciones del Cacique.

Costa aseguró que su salida "fue una decisión dura, porque obviamente nos queríamos quedar, pero había puntos que no estuve de acuerdo en la negociación. Me fui dolido, porque me quería quedar, y mi familia y mi hijo mucho más".

La razón, según indican desde Perú, fue económica. “Soy Grone”, medio partidiario de Alianza Lima, reveló incluso la diferencia de dinero que hubo entre ambas negociaciones, para que Costa decidiera volver al elenco peruano.

"El atacante se desprendió de Colo Colo luego de rechazar 40 mil dólares mensuales que le ofrecía el Cacique para renovar. Por el lado de Alianza no pensaron en perderlo, así que mandaron una oferta salarial de entre 45 y 55 mil dólares mensuales para traer de regreso a Gabriel Costa", señala el citado medio.

Para el elenco Íntimo, la llegada de Costa es la gran contratación para poder pelear de buena manera en Copa Libertadores. Una tarea pendiente para los peruanos, que lleva 29 partidos pendientes sin ganar en el torneo de clubes más importante de América, registro que empezó el 2012.

En la edición 2023 estarán en el bombo 3, por lo que es posible que nuevamente se enfrenten a Colo Colo, tal como sucedió este año. También Ñublense puede ser rival de los de Matute, ya que los chillanejos estarán en el bombo 4.