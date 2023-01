Carlos Palacios ya llegó a Chile para someterse a los exámenes médicos y pasar de ser jugador del Vasco da Gama de Brasil a defender al Colo Colo de Gustavo Quinteros. En las próximas horas se espera que se haga oficial el arribo del delantero de 22 años al Cacique, y su llegada ha generado debate. Eso sí, Gabriel Mendoza le tiene una fe ciega.

Solo un gol y una asistencia ha sumado La Joya desde 2021, cuando fue vendido desde Unión Española al Internacional de Porto Alegre, además de un reciente problema judicial, y eso causa que algunos hinchas estén en contra de su llegada. Sin embargo, el histórico exjugador del Eterno Campeón advierte que eso le servirá como impulso para brillar.

"Viene con ganas de triunfar, por su revancha"

El "Coca" conversó en exclusiva con RedGol para referirse a los refuerzos albos de cara a la temporada 2023, y hace especial énfasis en Palacios. "Creo que es un cabro que viene con ganas, ya estuvo en un fútbol que marca diferencia con el fútbol chileno. Ese nombre me gusta bastante. Y el niño viene con ganas de querer triunfar y además desde que se fue dijo que es colocolino", apunta de entrada.

Por eso, el ex lateral derecho campeón de la Copa Libertadores 1991 avisa desde ya que Carlitos "va a venir con todo", y por eso se aventura confesando que "esperemos que le vaya muy bien y haga una gran campaña".

Inmediatamente después añade que "no lo veo como gran promesa. Los cabros vienen con una mentalidad diferente, estuvo en Brasil y viene por una revancha pese a ser joven. Espero que le vaya muy bien en Colo Colo, porque tiene ganas de estar en la institución más grande de Chile y el mundo. No como otros que por el vil dinero se quieren ir".

Así como una coincidencia, justo después de eso se refiere a la salida de Matías Zaldivia hacia Universidad de Chile. "El que quiera estar, que esté. Y el que no, se va nomás. No darle tantas vueltas al tema. El que quiere, quiere", disparó.

Leandro Benegas olvidó su pasado azul y firmó por el Cacique de cara al 2023, algo a lo que también se refirió Coca Mendoza. "Ojalá esto le sirva para tener una revancha y taparnos la boca a muchos de los que pensamos igual. Tiene sacrificio, marca, corre a todas, pero hace pocos goles. Quizás aquí se destapa, con buenos jugadores por las bandas y por el medio. Quizás así nos impresiona a todos".

Un nombre que ronda en el Estadio Monumental es el del uruguayo Miguel Merentiel, y Mendoza destaca que "al igual que Lucero, cuando se habló de él, la verdad no calentaba mucho. Se sabía, había jugado poco y lo mandaron a préstamo. Y explotó".

"Aquí se dio su nombre, se dio a conocer a nivel sudamericano y anduvo muy bien. Fue goleador y espero que los que lleguen lo hagan de la misma forma, apostando que exploten. Ese de Palmeiras me llama la atención, viene del bicampeón de América y por algo estaba allá", añade.

Para finalizar, también hay palabras para el lateral argentino-chileno Matías Catalán. "Igual es chileno, así que no ocupa cupo de extranjero. No creo que tengamos tanta suerte como para traer un Solari de nuevo. Ojalá, pero los de casa también son importantes y hay que darles rodaje a los jóvenes. Quizás puede sorprendernos. Mientras más opciones tengamos, no es malo para Colo Colo", cerró.