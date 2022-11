Una dura acusación en contra de Carlos Palacios llegó durante este viernes. El jugador de Vasco da Gama, que sonaba como una de las opciones para reforzar Colo Colo en 2023, fue detenido tras una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su expareja y la madre de su hijo, quien lo acusó de hacer amenazas de muerte.

El jugador estuvo retenido en la Séptima Comisaría de Renca y, horas después, compartió un mensaje a través de Instagram en donde aseguró que es inocente. "Primero que todo, agradecer a todas las personas por su preocupación. También quiero dejar en claro que nunca he agredido a la madre de mis hijos. Todo lo ocurrido fue un mal entendido y ya está todo aclarado, y soy totalmente inocente", escribió.

"También dejar en claro que nunca he dejado los deberes como padre de mis hijos, para los que hablaban mierda sin saber”, agregó también el ex Unión Española, quien fue acusado por su expareja de "ser capaz de arreglar mediaciones y pagar por no darle a su hijo lo que corresponde" a través de la misma red social.

El jugador puso su cuenta pública para compartir sus descargos, pero más tarde volvió cambió la privacidad de su perfil. Por otro lado, este viernes Colo Colo optó por desmarcarse de la situación de jugador, quien hace unos meses se había instalado en la carpeta de refuerzos para la siguiente temporada.

“No hemos tenido negociaciones con él. Hace seis meses hablamos con su representante y tuvimos algunas conversaciones. Prefiero estar al margen de la situación”, manifestó Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, durante esta jornada.