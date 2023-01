Ya está, Carlos Palacios ya viaja desde Brasil a Chile para someterse a los exámenes médicos que le permitirán ser el quinto refuerzo de Colo Colo de cara a la temporada 2023. Una noticia que tiene felices a algunos y con dudas a otros, pero que hace que Rodrigo Goldberg tema por la gran oportunidad que tiene en frente, con la que podría sepultar su carrera.

El Polaco utilizó los micrófonos del programa Al Aire Libre en Cooperativa para dar su opinión respecto al arribo de La Joya al Cacique proveniente desde Vasco da Gama, y más allá de estar consciente que es una grandísima oportunidad para volver a brillar también anticipa que podría quedar condenado como una eterna promesa.

"Tiene mucha responsabilidad, si no se relanza ahora puede quedar como una eterna promesa"

"A mí no me cabe la menor duda de las cualidades y las competencias que tiene este jugador", deja en claro de entrada el exjugador de Universidad de Chile. "Lo que Colo Colo contrata es la visión que tuvimos de él en Unión Española, eso es lo que contrata, aunque la realidad es distinta", advierte.

"Uno dice 'claro, acá debiese sentirse mucho mejor y más cómodo', pero yo creo que le ponen mucha responsabilidad a él como jugador, porque en dos salidas al extranjero le va mal, entonces creo que si no se relanza ahora puede atrofiarse aún más y quedar como una eterna promesa", complementa.

Tras eso, el Polaco resalta que "yo creo que él tiene muchas características deseables para un delantero, es astuto, vivo, pichanguero, hábil, pero si no las saca a relucir, y especialmente en el ámbito internacional, al final puede ser que se termine quedando como una promesa".

Para cerrar, deja en claro que espera que ese lamentable panorama no se concrete. "Ojalá que no, porque a mí me encanta como jugador y es un tipo muy talentoso, pero esto que parece idílico también tiene unas aristas medias espinudas que no hay que dejarlas pasar", concluyó.