Erick Wiemberg por fin le puso fin a la espera. Y fue presentado oficialmente como refuerzo de Colo Colo recién este viernes 23 de diciembre, pese a que hace poco más de una semana se había realizado el chequeo médico de rigor antes de que su fichaje se hiciera realidad. Pero la misma pesadilla que en su momento lo alejó de Universidad de Chile, un conflicto entre Deportes Valdivia y Unión La Calera, extendieron más de lo deseado la negociación.

Así las cosas, el carrilero zurdo de 28 años apunta a ser el reemplazante de Gabriel Suazo, quien dejará la institución como agente libre. Por cierto, el gerente deportivo que tenía Azul Azul cuando la U hizo gestiones para contratar al flamante refuerzo del Cacique era Rodrigo Goldberg, quien hoy oficia de comentarista en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Él es lateral neto. Estaba listo, lamentablemente pasaron cosas que no permitieron hacerlo", recordó el Polaco en la edición de este viernes 23 de diciembre. "Eventualmente uno lo puede ocupar en otras partes, pero es un especialista. Es un buen marcador. Lo que sí, lo único que no le veo es que él ataca cuando tiene la posibilidad. Ve un espacio y va", describió el otrora delantero del Bulla respecto del ex marcador de punta de los Cementeros y del Torreón.

Y Goldberg no se quedó ahí con su análisis respecto de la función que Wiemberg tendrá en el Eterno Campeón. "Tengo la impresión de que en Colo Colo tendrá que ser al revés, deberá atacar más de lo que defiende. Predominantemente es un equipo que ataca mucho más, deberá estar preocupado más de eso. Cómo será esa reconversión va a ser lo importante, pero a mí es un jugador que me gusta mucho y también seguramente esperan mucho de él en Colo Colo", culminó el ex atacante de Santiago Morning y el Maccabi Tel-Aviv de Israel.