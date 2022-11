Marcelo Díaz esta negociando su regreso a Universidad de Chile para la próxima temporada, algo que no se pudo dar anteriormente según indicó Rodrigo Goldberg porque la dirigencia le pegó un portazo al mediocampista.

Universidad de Chile planifica el 2023 con jugadores de sangre azul, para no pasar penurias como en las últimas temporadas. Y uno de los que está en carpeta es Marcelo Díaz, quien quedó con el pase en su poder luego de su experiencia en Libertad de Paraguay.

De hecho, ya se le vio en redes sociales embalando las cosas que tenía en su casa para regresar a Chile. Algo que fue abordado por Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de la U, quien comentó lo que pasó hace algún tiempo cuando quiso fichar a Carepato.

"Me junté varias veces con él y con su representante Arturo Jiménez, en su oficina de Escuela Militar, pero era imposible. No había cómo. Fue cuando salió de Racing y firmó Libertad. Era entendible también, le debían mucha plata en Argentina, no podía perder en todas partes", contó el Polaco en Radio Cooperativa.

Agregó que "era absolutamente inabordable. Lo conversamos con Sergio (Vargas), tuvimos dos reuniones con él, otras dos con su representante y no… a él se le ha dado bien duro con que pedía mucho, pero es un profesional, jugador de fútbol, lo que hace vale y tiene un precio".

Confesó además que espera que las cosas hayan cambiado para la negociación que se realizará en estos días. "Si ahora se puede, maravilloso, genial que se pueda dar. Porque ya el 2021, en la última etapa, no era algo económico", confesó y destapó que habían órdenes para no contratarlo.

"El presidente de esa época lo vetó por orden del dueño anterior y los dueños nuevos. Al proponerlo de nuevo, la orden de arriba era esa. Aubert era el presidente. Ojalá haya quedado todo atrás", comentó Goldberg.

Finalmente, habló de la importancia que sería para la U tener un jugador con su habilidad. "No tiene ningún volante de esas características. Pienso en Seymour, Ojeda, Morales… no veo alguno que tenga esa característica", cerró.