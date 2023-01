Coca Mendoza comentó la salida de Juan Martín Lucero, quien desea no respetar su contrato con Colo Colo y partir al fútbol brasileño.

Colo Colo inició su 2023 con un gran lío en sus manos. Poco después de haber comprado el pase de Juan Martín Lucero, el delantero le comunicó al club que desea partir al fútbol brasileño, donde lo busca Fortaleza, y no viajó junto al plantel a la pretemporada que se vivirá en Argentina.

Un juicio asoma en el horizonte del Cacique, que busca que Lucero respete su contrato. Por otro lado, las críticas siguen cayendo para el delantero de 31 años y la última llegó desde un histórico del club: Coca Mendoza.

"No entiendo lo de Lucero. Si uno tiene un contrato firmado, ¿cómo después vas a querer irte por unas lucas más? Es una lata, porque cuando tu arreglas debe haber cláusulas. No sé si será tan así, pero cuando las cosas andan bien uno arregla los contratos y me parece que el tema está mal manejado", comentó a Bolavip.

"La rebeldía de Juan Martín Lucero va mucho más allá. Es lamentable, porque él se había hecho un nombre dentro de Chile y nuestro fútbol", siguió el campeón de América. Con la camiseta del Cacique, Lucero anotó 15 goles durante el Campeonato Nacional 2022.

Luego comparó la salida de Lucero con la del exentrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, quien aseguró sentirse "rehén" en Chile. "Salir así es, guardando las proporciones, es como cuando Sampaoli dijo que estaba secuestrado", comentó Mendoza.

"Por lucas estás perdiendo un cariño, estás perdiendo a la mejor hinchada de Chile, estás perdiendo jugar en el mejor club del país y sales por la ventana", lamentó después.