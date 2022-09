Sampaoli y su salida de la Roja: "No me sentí valorado, en la cultura de Chile cuesta aceptar a los ganadores"

El entrenador argentino, Jorge Sampaoli, ofreció una entrevista a ADN, donde habló largo y tendido sobre su experiencia en la selección chilena y posterior salida. Asimismo le dio sus parabienes a Eduardo Berizzo.

El ex Olympique de Marsella recordó cuando renunció a la selección nacional e hizo famosa la frase "me tienen de rehén": "La manera en que me fui es porque no me sentí valorado, igual que un montón de jugadores que fueron artífices de algo increíble".

"Le debo mucho a los jugadores de esa generación, en agradecimiento a eso sucedieron muchas cosas en el fútbol internacional. Pude ir a Europa, dirigir a la selección de Argentina", añadió.

Luego, afirmó: "El trato de la Federación a mí y el cuerpo técnico, me parece hasta ridículo. Solo acompañamos a un grupo de jugadores a un logro que no tuvieron nunca y que merecían otro trato".

"Entiendo que la cultura de Chile cuesta un poco la aceptación de los ganadores. Y esta generación dio muchísimas alegrías, entonces me quedé contrariado con eso, de no valorar lo que no se había conseguido nunca", complementó.

Sobre la demana a la ANFP, indicó: "Está relacionado a que la Federación no pagó impuestos a nuestro contrato y nos tuvimos que hacer cargo. Es por un incumplimiento de la gente de la ANFP, lo que es otro malagradecimiento".

Sampaoli también se refirió al actual proceso de la Roja, que aún cuenta con jugadores que él entrenó: "La seriedad de un proceso se generó a partir de la llegada de Bielsa en Chile, tomaron la decisión de generar algo unilateral con la selección como lo más importante, una dirección total. Eso se paró un poco, nosotros usamos el inicio de Bielsa, solicitamos lo mismo".

"También hay una necesidad urgente. Hoy hay un entrenador que respeto mucho, que de seguro intentará colocar a Chile en un lugar por lo menos de expectativa", agregó.

"La selección ha generado, con esta transición, un impacto. Ahora Eduardo va a tener que lograr formar un grupo mixto, semi nuevo, que empiece a competir. En la seriedad de los procesos, seguramente habrá frutos como en otros momentos, donde se planificó con seriedad y se lograron cosas", finalizó.