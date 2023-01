Esteban Pavez no lo puede creer. Inmediatamente se queda mirando el punto penal. El capitán de Colo Colo fue el encargado de iniciar la tanda. Y mandó su remate literalmente a las nubes, un balonazo que debe haber pasado muy cerca del que mandó Gonzalo Higuaín en la final de la Copa América 2015. Por cierto, el "8" dio la cara luego de la caída ante Magallanes.

"Obviamente que es una derrota que duele bastante. En lo personal estoy bastante dolido, quería ganar mi primer título como capitán. Son cosas que pasan, estoy bastante apenado", afirmó el Huesi antes de dar más detalles de su fallido lanzamiento.

Pavez afirmó que "estaba con mucha confianza, por eso quise patear el primer penal. Es un tiro que siempre pateo así fuerte. La mandé muy lejos, fue muy feo el penal que pateé. Soy el primero en ponerle el pecho a las balas, sabemos que el fútbol da revanchas". Por cierto, esa posibilidad de reivindicación podría llegar en el debut del Campeonato Nacional 2023, que tendrá al cuadro colocolino como visita de Deportes Copiapó.

La sensación del vestuario también salió del ex mediocampista del Xolos de Tijuana de México. "Hablamos ahora y creo que debimos haber ganado el partido en los 90 minutos, hasta el gol nos sentíamos superiores. El gol de ellos nos dolió un poco, manejaron la pelota, pero tampoco era que nos llegaban. Magallanes hizo un buen partido, hay que felicitar la forma en que juega. Arriesgan mucho y lo hicieron bien", apuntó Pavez, quien prefirió no decir mucho de la actuación de Fernando Véjar. "Si dirigió hoy, debe ser el mejor árbitro de Chile en estos momentos. No tengo nada que decir de él", aunque de sus palabras se podía detectar algo de sarcasmo.

Esteban Pavez da un aviso: "Obviamente esperamos refuerzos"

No fue fácil el final del partido para Esteban Pavez. En rigor la tanda de penales, que comenzó con un remate elevadísimo del capitán de Colo Colo, que tuvo a dos refuerzos como titulares en la Supercopa 2023 que perdieron ante Magallanes desde la pena máxima: Ramiro González y Erick Wiemberg, quienes fueron el segundo marcador central y el lateral izquierdo, respectivamente.

"Obviamente estamos esperando refuerzos, creo que van a llegar dos o tres más", dijo el volante central en alusión a las negociaciones que el club tiene con Matías Catalán y con el colombiano Fabián Castillo, quien tiene todo muy avanzado para incorporarse a préstamo al cuadro popular. Guillermo Soto es otro de los nombres vinculado al Cacique.

Más allá del inicio torcido, Pavez confía en enmendar el rumbo. "Esperamos estar a la altura, será un año largo y de muchos partidos. Esta fue una derrota que va a doler por mucho tiempo, esta derrota es así. Será importante trabajar, dar vuelta la página y comenzar con el pie derecho el campeonato", aseguró el jugador de 32 años, quien no podrá estar en la fecha 1 del torneo ante el León de Atacama por suspensión.