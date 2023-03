Esteban Pavez aseguró que el foco de Colo Colo no se quedará fijo en Matías Zaldivia, quien jugará su primer Superclásico en Universidad de Chile tras haber permanecido siete temporadas en el cuadro albo. "Estamos enfocados 100 por ciento en nosotros", dijo el Huesi.

Esteban Pavez: "Zaldivia hizo grandes cosas en Colo Colo, pero no le damos importancia a lo hecho en la U"

Esteban Pavez afina los detalles para su primer Superclásico como capitán de Colo Colo. El Huesi volverá a encontrarse con Universidad de Chile en el estadio Monumental, lugar donde anotó un golazo en el duelo que el Cacique le ganó por 4-1 a la escuadra azul la última vez que se enfrentaron en Pedrero, cuando el Romántico Viajero era dirigido por el colombiano Santiago Escobar.

Por cierto, en el Bulla habrá un rival que disputó ocho Superclásicos con la camiseta de los albos: Matías Zaldivia, quien ha sido una pieza inamovible en la defensa para Mauricio Pellegrino, el DT de los laicos, quien ha apostado por juntar al zaguero argentino-chileno con Luis Casanova. Y desde entonces, el equipo ganó mucho en solidez.

Y Pavez fue consultado por lo que podría hacer el "22" de la U en Macul. Fue en la conferencia de prensa que sirvió como la presentación del partido de despedida de Esteban Paredes, que tendrá el enfrentamiento del cuadro colocolino ante Colón de Santa Fe de Argentina. "No he pensado en Matías Zaldivia", fue la frase con la que el mediocampista central inició su respuesta.

"Hizo grandes cosas en Colo Colo, pero no le hemos dado importante a lo que ha hecho en la U. Estamos enfocados 100 por ciento en nosotros, pensando que nos falta mucho camino aún como plantel para cumplir nuestro objetivo. Queremos hacer una buena Copa Libertadores y ser campeones. Y sabemos que nos falta mucho para eso", aseguró el ex Xolos de Tijuana para dejar en claro que el foco no está fijo en la participación del marcador surgido de las divisiones inferiores de Chacarita Juniors.

Pavez añadió que "estamos enfocados totalmente en ganar el partido. Los jugadores formados en el club, de chicos que nos enseñan que estos partidos hay que ganarlos. No me ha tocado perder. Vamos a salir a ganar porque aspiramos a ser campeones", en alusión a las metas que tiene la escuadra adiestrada por Gustavo Quinteros.

Esteban Pavez: "Llegaremos bien a la Copa Libertadores"

Colo Colo avanza en la temporada 2023 consciente de que pronto tendrá el sorteo de la Copa Libertadores para conocer sus rivales en la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América. Esteban Pavez tiene confianza en llegar en un rendimiento alto para el estreno en aquel certamen.

"Nos falta bastante todavía, me hubiese gustado empezar el año de otra manera. Vamos de menos a más. Somos autocríticos y cada uno de los jugadores sabe lo que ha hecho bien y mal. Vamos por un buen camino y sé que llegaremos en gran forma a la Copa Libertadores", aseguró el ex jugador de Athletico Paranaense de Brasil, quien pasó por Unión Temuco, San Marcos de Arica y Rangers de Talca antes de consolidarse en el Eterno Campeón.

RedGol consultó algunos históricos capitanes de Colo Colo y, si bien hubo respaldo al rol que cumple Esteban Pavez, tamabién le sugirieron cambiar algunas de sus actitudes dentro del campo de juego. En esta ocasión, el jugador de 32 años reveló que hubo un portador de la jineta que lo marcó muchísimo.

"Me quedo con la gran persona que es Esteban Paredes. Fue un gran capitán de Colo-Colo, un gran amigo e intentó siempre ser lo más justo posible, aprendí lo mejor de él", dijo el volante de contención que también tuvo un paso por el Al Nasr del fútbol de Emiratos Árabes Unidos.