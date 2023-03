Rafael Olarra cree que el progreso del equipo de Mauricio Pellegrino abona una gran actuación el próximo domingo ante Colo Colo en el estado Monumental. "Veo a la U con oportunidades que hace un tiempo no veía", asegura.

Rafael Olarra no esconde su ilusión. El arranque de Universidad de Chile bajo el mando de Mauricio Pellegrino, con cuatro victorias en siete partidos, abre el apetito del ex defensor de cara al duelo mayor del fútbol chileno. "Se prende la ilusión porque todas las rachas, negativas o positivas, llega el momento en que tienen que romperse", sentencia el Flaco.

El equipo mágico visitará a Colo Colo en el estadio Monumental este domingo, con el objetivo de derribar 21 años de sinsabores. En comunicación con el teléfono rojo de Redgol, Olarra asume que "es un momento muy propicio para que Universidad de Chile dé un salto de calidad y de jerarquía, que entienda lo que se está jugando".

"Y en el caso de Colo Colo, es una necesidad mantener este predominio, sobre todo en Macul. Creo que será un partido interesante, de mucho nervio. Los dos tienen mucho que ganar o perder. Son dos equipos interesantes de aprecia y tanto el fútbol chileno como el público en general estarán volcados para ver este partido", reflexiona el olímpico.

"La U ha ido de menos a más"



Según Rafael Olarra, nadie saldrá jabonado del césped de Pedrero. "Hay responsabilidades distintas, pero responsabilidades al fin y al cabo. Es un clásico y siempre hay que tratar de ganar y de salir a la cancha a dar el máximo", puntualiza el tricampeón con Universidad de Chile.

Y sobre el cuadro azul, lo tiene claro. "La responsabilidad es la que decía. La U tiene la gran responsabilidad de revertir muchísimo tiempo de ir a ese estadio y no poder salir victorioso, con un equipo que ha ido de menos a más, y que ha ido agarrando la idea de su entrenador", reflexiona el ex defensor.

"Y por el otro lado, Colo Colo también tiene responsablidad, porque uno dice que no hay responsabilidad de Colo Colo o que si pierde no pasa nada. Pero no: sí pasa. Se terminarían muchísimos años de ganar siempre, o de sacar resultados positivos en su estadio. También tienen responsabilidad los que entren a la cancha", advierte.

Por todo lo anterior, Olarra se viste de etiqueta de cara al choque de la octava fecha del Campeonato Nacional. "Siempre es bonita la semana de clásico, desde antes estamos vislumbrando lo que puede pasar. La posición en el campeonato te va diciendo alguna cosa. No es definitiva, no digo nada nuevo, pero es la verdad. No por estar en un mal momento, llegas al clásico y necesariamente vas a perder", recuerda.

De todas formas, el Flaco cree que "hay mas opciones de ganar jugando mejor. Pero están abiertas las posibilidades y, a diferencia de los años anteriores, veo dos equipos que están parejos y en crecimiento, en la mano que les toman a los técnicos. Por eso creo que será un partido parejo y veo con oportunidades a la U, que hace un tiempo no veía", sentencia.