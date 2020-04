Día tormentoso en Colo Colo: desmentidos y acusaciones de lado y lado y… ¿fin de las declaraciones del plantel?

Tras la bomba que estalló en el Monumental con el fracaso de las negociaciones por la rebaja de sueldos en medio de la emergencia sanitaria mundial, los coletazos no tardaron en llegar, más después de las declaraciones de Esteban Paredes, que cerró el martes donde la olla a presión no dio más.

El capitán de Colo Colo se lanzó sin asco. “Primero. Se dijo que los trabajadores y funcionarios del club aceptaron la rebaja. Es falso, fue una imposición y una amenaza, nadie tuvo derecho a réplica. Siempre peleamos por todos los trabajadores, estamos disponibles en cualquier momento. Segundo, la filtración y lectura de la propuesta de los jugadores es un gesto repudiable. Es un documento privado. En todo el proceso el plantel jamás habló de personas ni expuso documentos. Nos parece una deslealtad tremenda. Además se hizo de manera incompleta para generar repudio”, fueron algunos de sus dichos.

La respuesta no tardó en llegar en las primeras horas de este miércoles. Daniel Morón, aludido también por Paredes, le pegó duro de vuelta recordando la quiebra. “Algunos apechugaron y se bajaron el sueldo en hasta un 50 por ciento, y voy a dar los nombres, aunque ellos me pidieron que no los diera: Marcelo Espina y Marcelo Barticciotto. Ellos son verdaderos ídolos del club, del cual uno de ellos es ídolo de Esteban Paredes, Marcelo Barticciotto, que lo dijo hace unos días, y me parece extraño que no rescate cosas de sus ídolos”, disparó.

Tras cartón, Matías Zaldivia y Julio Barroso tomaron la vocería en CDF. “Responder si hay divorcio es dejar el trasfondo de lado, queremos explicar claramente la propuesta de Colo Colo para que la gente lo entienda, algunos lo interpretaron mal y nos hace ver como mercenarios que no queremos negociar. La realidad es que Colo Colo quería hacer una reducción de topes de monto de los jugadores que más ganaban de acá a fin de año y otros porcentajes menores para los que menos ganaban. La devolución de cada grupo se iba a producir en nueve meses de 2021 e iban a devolver porcentajes, no todo”, lanzó el Almirante.

Esteban Paredes ha liderado las negociaciones desde el lado de los jugadores de Colo Colo. También las declaraciones.

Por su parte, Zaldivia contestó a Mosa y recalcó que “si le hubiéramos dado la espalda a Colo Colo como él dice, pedíamos el 100%. Tratamos de llegar a un acuerdo todo el tiempo. Pero cuando del otro lado no se mueven un centímetro, es arbitrario. No le damos la espalda al club, negociamos con una empresa, ellos actúan como empresarios y no podemos permitir una injusticia”. De paso, el argentino dijo que estaban dispuestos a recibir el reembolso de lo que se les reste cuando “Blanco y Negro esté de pie financieramente”.

Entremedio, el presidente del sindicato de trabajadores de Blanco y Negro, el utilero de cadetes José Luis Gatica, desmintió de manera categórica a Paredes con sus dichos sobre que a los trabajadores se les impuso de manera arbitraria una baja de sueldo.

“Me pareció muy mal lo que dijo. No es la realidad, porque nosotros como sindicato hemos tenido muy buena relación con la concesionaria. El presidente siempre ha tenido esa virtud de velar por los más necesitados. El plantel tiene que asumir la situación que está ocurriendo, porque no es lo mismo bajarle a una persona que gana 400 lucas a uno que gana 4 o 5 millones de pesos. No es un tema de solidaridad, sino que de bien común. La gente tiene que asumir que se está pasando por un momento crítico, malo. No creo que les vaya a producir un impacto tan grande”, lanzó Gatica asegurando que todo sueldo bajo un millón de pesos líquidos no se tocó y se aseguró que no habría despidos.

Para concluir el día se esperaba la voz de Esteban Paredes nuevamente, esta vez en el programa De Fútbol se Habla Así de DirecTV. No obstante, el contacto se cayó a última hora. Herman Chanampa, periodista del espacio, aseguró que Visogol se excusó porque estaba hablando con sus compañeros y que, seguramente, no saldrán a declarar más. ¿Aceptarán dialogar nuevamente?