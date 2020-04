Matías Zaldivia le cae de vuelta a Mosa: “No le damos la espalda al club porque negociamos con una empresa y empresarios”

Matías Zaldivia también fue parte de la comisión negociadora de los capitanes de Colo Colo que fracasaron en llegar a un acuerdo con Blanco y Negro para la reducción de sueldos, lo que, finalmente, redundó en que el Cacique se acogiera a la Ley de Protección al Empleo, suspendiendo los contratos de sus jugadores mientras dure la emergencia.

“Esto no es agradable, pero salimos porque se nos nombró con nombre y apellido. Esto era privado. Nos hacen quedar como que tomamos la decisión por nosotros mismos para todos los jugadores y todos los trabajadores. Es totalmente mentira, nos debemos a ellos. La propuesta que le hacemos al club es consensuada con todo el plantel. Nos parece una falta de respeto las mentiras que se dijeron”, salió con todo el defensor a explicar en Pelota Parada, de CDF.

“Explico la propuesta de nosotros: una rebaja de hasta un 40%, dependiendo del contrato, durante esta inactividad con devolución cuando el club crea necesario que lo pueda hacer. Nos parece injusto que no se devuelva todo. No hablemos del club, hablemos de la empresa, Blanco y Negro. Si fuera un club sería distinto. Cuando Blanco y Negro se ponga de pie, que nos devuelva, esa era la facultad que dimos. También que nos dieran otra propuesta, pero nos contestaron que era la primera propuesta de ellos o se acogían a la ley. Nunca fue una negociación, fue una imposición. Somos conscientes, sabemos la situación mundial y no queremos cobrar ahora el 100%. Pero siempre nos dijeron que era o lo que ofrecían o la ley. Estamos atados de pies y manos”, profundizó.

En esa explicación, Zaldivia aporta una nueva arista: están dispuestos a recibir en el plazo que Blanco y Negro decida la devolución de lo descontado, en circunstancias de que la carta que leyó Harold Mayne-Nicholls apuntaba a diciembre de 2020 para los que terminaran contrato (y que se incluyera en el finiquito) o desde enero de 2021.

“Meterse en números es distinto, sabemos que reciben plata de Conmebol, de algunos sponsors que pagan aún, pero eso es más enrollado. Creemos que nuestra propuesta la pueden llevar a cabo. Lo que más nos molesta es que no hay una negociación. No tenemos más remedio que respetar esa decisión. Les dimos todas las facilidades para que esto no pase. Pero no se mueven un centímetro de su primera propuesta”, complementó.

“Lo que más queremos es un acuerdo y que nos devuelvan lo descontado cuando Blanco y Negro pueda” - Matías Zaldivia y una nueva arista de negociación.

De paso, le contestó a Aníbal Mosa, quien apuntó que le cerraron la puerta a Colo Colo. “Si le hubiéramos dado la espalda como él dice, pedíamos el 100%. Tratamos de llegar a un acuerdo todo el tiempo. Pero cuando del otro lado no se mueven un centímetro, es arbitrario. No le damos la espalda al club, negociamos con una empresa, ellos actúan como empresarios y no podemos permitir una injusticia. Vemos que otros clubes tratan de llegar a un acuerdo y acá no vemos eso. Planteamos miles de opciones para que nos devuelvan ese porcentaje. Se dijo que teníamos que jugar partidos, pero lo que ofrecimos es jugar partidos extras para que el club recaude y se nos devuelva. Se pone en contra de la gente. No es verdad lo que dicen, ésta es la verdad. Dimos facilidades, lo que más queremos es llegar a un acuerdo”, lanzó.

Zaldivia y Mosa, otra relación que parece absolutamente quebrada.

“Defender la camiseta está fuera de discusión. Entrenamos, somos profesionales, mandamos videos, le hacemos caso al profe. Nuestro compromiso está siempre. Esto es distinto, es un tema económico que es triste publicarlo porque era privado. Nuestro compromiso con el club estará siempre, siempre estuvo. Esto es un tema económico entre una empresa y sus trabajadores. Lamentablemente es así. Tenemos que defender nuestro derecho y los de los trabajadores del club, defendemos a todos”, completó.

Finalmente, Zaldivia explicó que “lo que más queremos es llegar a un acuerdo, es ver del otro lado que analicen la situación. Acá no está en discusión el porcentaje que quieran sacar, sino la devolución. Creemos que eso es lo justo.