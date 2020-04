Mayne-Nicholls: “Hasta que no vuelva el fútbol los jugadores de Colo Colo no tienen situación contractual con nosotros”

Un día convulsionado se ha vivido al interior de Colo Colo, pues esta jornada se dio a conocer que el club no llegó a un acuerdo con el plantel de honor del Cacique para un reajuste salarial.

A través de una conferencia de prensa, el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, fue categórico en sus palabras y señaló que ellos, como Directorio, le dieron a conocer la situación financiera del club y le entregaron una “propuesta que no era negociable” a los jugadores y que estos no aceptaron.

“El directorio le comunicó a Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia, con números, la situación financiera del club y respondimos a todas sus preguntas. Recibimos después una contrapropuesta, pese a que la nuestra no era una propuesta negociable”, partió señalando.

“La ley nos obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto, los jugadores una vez notificados ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy, y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores Colo Colo no tienen situación contractual con nosotros”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque luego mencionó que “hubo varias gestiones para tratar de evitar acogernos a la Ley de Protección del Empleo y lamentablemente no fuimos capaces de avanzar, pese a los esfuerzos del Directorio para lograr un acuerdo”.

En la misma línea, complementó que “se van a acoger a la Ley de Protección del empleo todos los trabajadores que no estén dispuestos a sumarse a este acuerdo”, descartando toda opción de negociación.

Al ser consultado sobre algunas de las propuestas para llegar a un acuerdo, expresó que “el club autorizó cinco partidos amistosos internacionales, dos cenas de aniversario y tres cenas de fin de año con el fin de reintegrar las ganancias a los porcentajes descontados”.

“Llevo más de 25 años en el fútbol y nunca había escuchado a los jugadores decir 'estamos dispuestos a jugar partidos amistosos'... eso forma parte de su trabajo, por qué tendríamos que aceptar que estén dispuestos”, sentenció.