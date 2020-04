Julio Barroso dispara: “Nos hacen ver como mercenarios y lo único que pedimos es la devolución futura de los descuentos”

Julio Barroso, otro de los capitanes de Colo Colo, secundó a Esteban Paredes y salió al paso en miedo de la polémica que tiene totalmente quebrada la relación entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro tras el nulo acuerdo para la rebaja de sueldos y posterior devolución de estos dineros en medio de la emergencia mundial.

“Responder si hay divorcio es dejar el trasfondo de lado, queremos explicar claramente la propuesta de Colo Colo para que la gente lo entienda, algunos lo interpretaron mal y nos hace ver como mercenarios que no queremos negociar. La realidad es que Colo Colo quería hacer una reducción de topes de monto de los jugadores que más ganaban de acá a fin de año y otros porcentajes menores para los que menos ganaban. La devolución de cada grupo se iba a producir en nueve meses de 2021 e iban a devolver porcentajes, no todo. Creemos que es injusto, los grandes equipos del mundo negociaron durante la pandemia bajar los sueldos, pero después devolver. No tuvimos margen de negociación y lamentamos que todo esto salga a la luz. No queremos que nos miren como que queremos sacar ventaja o que nos queremos aprovechar. Sólo peleamos nuestra posición”, argumentó el Almirante en Pelota Parada, de CDF.

“Tenemos la misma sensación que Mosa, estamos tristes. Otros clubes han respaldado a sus jugadores con reembolsos. Esperábamos esa espalda a futuro, sobre todo para los chicos que se confunden y que creen que no tienen necesidades de pagar cosas como todo trabajador. Tienen familias también, se hacen cargo de muchas personas, los más grandes podemos ceder, pero hay que defender a todos estos chicos también. Somos un equipo. Salimos a la cancha a recibir halagos o insultos todos juntos, está en nuestra esencia defendernos, no podemos crear una grieta y salvarnos algunos para dejar a otros a la intemperie”, profundizó.

Julio Barroso estuvo en la comisión negociadora con Blanco y Negro, la que no llegó a buen puerto.

Asimismo, argumentó que “si nos acogemos a la ley y nos dicen después ‘arranca el torneo en 15 días’ y llegamos pasados de peso. ¿Qué hacemos? Si se supone que no debemos trabajar en ese tiempo. Nosotros somos exentos a esta ley. Es injusto. No estamos en la casa cada uno pensando en subir de peso. Todos trabajamos en nuestras casas. Somos y seguiremos siendo trabajadores. Hay cosas entendibles, pero es justo que no haya devolución en 10 o 50 años, da lo mismo, es injusto. Pueden reducir, no hay problema, pero no nos dieron margen para negociar. Es difícil y es triste. Todos nuestros compañeros están igual, somos voceros de ellos”.

“No quisimos ofender a Morón ni a los jugadores de la quiebra, ellos construyeron la historia de Colo Colo y su grandeza, nosotros somos una parte pequeña en esta historia y lo tratamos de hacer de corazón” - Julio Barroso

Finalmente, le contestó a Daniel Morón. “Todo trabajador se puede comprar una casa o un auto. No es un tema de que haya algún jugador en esa situación. Lo que hablamos es de la devolución. Algunos podrán más o menos, se puede hacer. El tema es por qué no se puede concretar una devolución. No quisimos ofender a Morón ni a los jugadores de la quiebra, ellos construyeron la historia de Colo Colo y su grandeza, nosotros somos una parte pequeña en esta historia y lo tratamos de hacer de corazón. Lo único que apuntamos es que en la quiebra los jugadores cobraron su plata después y está bien, es lo mismo que queremos hacer, no reclamamos algo extra. Podemos esperar uno o dos años para que hagan caja y le puedan devolver a los que dejaron la vida por la camiseta su dinero. Todos somos trabajadores dignos de nuestro salario. No es que nos quejemos que ganamos más o menos. Empezamos de la nada, como muchos trabajadores, si ganamos más o menos no es tema nuestro. No podemos compararnos con la sociedad, que no nos pongan con excusas. Hablan del Barcelona que se bajó el 70%, pero por dos meses mientras dure la pandemia, osea el 10% anual. Inter, Arsenal lo mismo. Mira los equipos que hablo. No nos pongamos a tirar tierra comparando. Lo único que está en la mesa es la devolución, el resto es puede ver”, expresó.