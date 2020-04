Presidente del sindicato de trabajadores de ByN desmiente a Paredes: “Es falso lo que dijo de los funcionarios”

Esteban Paredes leyó un comunicado en T13 disparando con todo contra Blanco y Negro tras el fracaso de las negociaciones en Colo Colo para la reducción temporal de los sueldos de los jugadores. Y, de paso, manifestó que la concesionaria mentía al decir que con el resto de trabajadores no hubo problemas.

“Se dijo que los trabajadores y funcionarios del club aceptaron la rebaja. Es falso, fue una imposición y una amenaza, nadie tuvo derecho a réplica. Siempre peleamos por todos los trabajadores, estamos disponibles en cualquier momento”, manifestó el capitán de Colo Colo.

Esteban Paredes dijo que a los trabajadores "los obligaron" a bajar sus sueldos. El presidente del sindicato dijo lo contrario.

Además, luego se filtró una carta en La Tercera de parte de un funcionario anónimo que dijo que esto era cierto y donde se informaba de la nueva situación salarial, pero todo cambió en 180 grados.

Y es que el presidente del sindicato de trabajadores de Blanco y Negro, José Luis Gatica, derechamente manifestó en diálogo con Deportes en Agricultura que “Esteban se equivoca, lamentablemente. En el club a nadie lo amenazaron con bajarle el sueldo o con algo. Todo lo contrario. Tienen gran disposición con la gente sindicalizada. Hubo funcionarios a los que le bajaron un porcentaje, pero es lo que hoy se vive en el país”.

Tras eso, el utilero del fútbol joven de Colo Colo recalcó a La Tercera que “el presidente nunca ha querido que le bajen los sueldos a la gente, nosotros entendemos la situación del país y del conglomerado. Yo tengo muy buena onda con Esteban Paredes, pero si él dice que a la gente la obligaron, no es así. Eso es totalmente falso, la gente entendió correctamente cómo era la situación. Entre que te bajen un porcentaje y que te despidan, ¿qué prefieres tú? La gente lo asumió correctamente, como correspondía”.

Volviendo a los dichos de Paredes, Gatica manifestó que “me pareció muy mal lo que dijo. No es la realidad, porque nosotros como sindicato hemos tenido muy buena relación con la concesionaria. El presidente siempre ha tenido esa virtud de velar por los más necesitados. El plantel tiene que asumir la situación que está ocurriendo, porque no es lo mismo bajarle a una persona que gana 400 lucas a uno que gana 4 o 5 millones de pesos. No es un tema de solidaridad, sino que de bien común. La gente tiene que asumir que se está pasando por un momento crítico, malo. No creo que les vaya a producir un impacto tan grande”.

Finalmente, el funcionario dijo que “a casi toda la gente sindicalizada, la que gana menos de un millón de pesos, no se le bajó el sueldo, ni se ha despedido a absolutamente nadie. La demás gente estaba informada por una conversación de lo que iba a suceder, la carta fue una cosa formal no más, un documento para que los trabajadores tuvieran. Hubo una conversación previa sobre la rebaja de los sueldos”.