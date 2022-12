Matías Zaldivia celebró el matrimonio con su pareja, Rosario Molina. Y la fiesta, que fue en Buenos Aires, contó con la presencia de varios ex compañeros del Cabezón, incluido Jorge Valdivia. También estuvo la conductora de TNT Sports, amiga de los dos festejados

Desde Mago Valdivia y varios ex compañeros hasta Vero Bianchi: así fue el matrimonio de Zaldivia

Matías Zaldivia se despidió dolido de Colo Colo. Y, de hecho, tiene una oferta en la mesa de la Universidad de Chile, algo que ha generado diversas reacciones en torno al porvenir del defensor que estuvo durante siete años en el Cacique, donde conquistó ocho títulos. Eso forma parte del futuro próximo que debe dilucidar el ex "4" de los albos, quien este 9 de diciembre vivió un día muy especial.

Y no, no tiene que ver con la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial de Qatar luego de vencer a Países Bajos en la tanda de penales. O no sólo por eso, pues el jugador argentino-chileno de 31 años también celebró un compromiso importantísimo: el matrimonio con su pareja, Rosario Molina, que se llevó a cabo en el Pilar Palace, un complejo de salones de eventos ubicado a 45 minutos de Buenos Aires.

En la fiesta hubo varios ex compañeros del otrora marcador central colocolino. Muchos de ellos compartieron con él en la última campaña. Uno de los que se hizo presente fue Emiliano Amor, defensor central clave en la obtención de la ansiada estrella 33, quien estuvo acompañado de su mujer, la también argentina Jobi Patane.

Otro de los del plantel albo que participaron de esta fiesta: Leonardo Gil y César Fuentes, quien acaba de extender su permanencia en Macul al menos por dos años. También se hizo presente Óscar Opazo, quien tiene los días contados en Pedrero: el Torta fichará por Racing Club de Avellaneda así que este viaje a la capital trasandina bien puede mirarse como parte de la adaptación del carrilero derecho de 32 años.

Mago Valdivia y Ramón Fernández también festejaron con Zaldivia

También hubo ex compañeros de Matías Zaldivia, aunque los dos estuvieron con él en Colo Colo. Uno fue Jorge Valdivia, quien por estos días divide sus tiempos entre la vida familiar, la deportiva y los comentarios que hace para radio ADN y, por cierto, ESPN. El Mago, de hecho, se fotografió con uno que vistió de azul y de blanco, tal como podría ocurrirle a la reciente incorporación del equipo de los casados.

Otro de los que pasó por el estadio Monumental y forjó buenos lazos con el Cabezón fue Ramón Fernández, quien en la última campaña defendió a Deportes Iquique. "Que seas muy feliz, amigo", escribió el volante ofensivo que también militó en Universidad de Chile con un impecable traje color granate.

Iván Morales también se hizo presente en la fiesta. El delantero formado en el Eterno Campeón, quien hoy no tiene lugar en el Cruz Azul mexicano, estuvo con su polola María José, conocida en Instagram como jojirijilla.

También hubo una periodista que acudió al lugar. Verónica Bianchi, la polifuncional conductora que tiene TNT Sports, amiga de la pareja. "Los amo", escribió la comunicadora en sus Instagram Stories con una dedicatoria especial para sus queridos Mati y Rosario.