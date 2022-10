El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará en la semana. Tras el colapso del techo del Estadio Monumental, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y Estadio Seguro rechazaron la propuesta para que el encuentro mantuviera su programación y ahora desde el Cacique confirmaron la nueva fecha.

En una conferencia de prensa, el gerente deportivo Daniel Morón confirmó que el encuentro se disputará el martes 4 de octubre, aunque el horario se desconoce. Tanto el Loro como el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, lamentaron la decisión de la autoridad.

"Habíamos preparado este partido, como todos saben, estábamos concentrados para prepara el partido. Esto nos causa un problema deportivo, porque tendremos menos días para el siguiente. Esto nos perjudica y mucho, teníamos agendado partidos amistosos, tenemos que ver cómo solucionaremos", aseguró Morón.

Por su lado, Stohwing manifestó que "estamos desilusionados porque hicimos un esfuerzo enorme. Entendemos la frustación de los hinchas que estaban ilusionados de disfrutar un día muy importante, hay hinchas que vienen de muchas regiones del pais que tendran problemas por esto".

"Honestamente, no entendemos a las autoridades. Hablé personalmente, dije que vinieran a recorrer conmigo y constatar que había plena seguridad, les dije que sería el primero en reconocer si no era así, pero no tuvieron ninguna flexibilidad y en un acto de lavarse las manos no autorizaron el partido", añadió.

"Es una decisión totalmente injusta y discriminatoria, vimos conciertos musicales en que hubo actos de violencia que siguieron desarrollándose. Saben que soy una persona calmada, pero no entiendo esta persecución contra el fútbol y Colo Colo en particular", agregó.

"Quiero transmitir que hicimos todo lo posible, toda la defensa posible. Sabemos la sensación del hincha. Pero tenemos la sensacion absoluta del deber cumplido. Espero que nuestros jugadores no se distraigan", cerró.