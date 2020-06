Claudio Palma on fire: “Los jugadores se creyeron más importantes que los hinchas, la insignia y la historia de Colo Colo”

En una distendida conversación Claudio Palma no se guardó nada y disparó en contra de los futbolistas de Colo Colo, a quienes cuestionó por no llegar a un acuerdo en sus rebajas salariales y que, aunque no lo han reconocido, se pudo apreciar claramente que no quería a Mario Salas como técnico del Popular.

En el programa “Conversando en Casa” de Nelson Osses partió mencionando que “lo que me llama la atención es que ni en Argentina y Uruguay estén negociando cinco chilenos”, haciendo alusión que la mesa negociadora del Cacique solo hubo dos chilenos: Esteban Paredes y Miguel Pinto.

“Yo le mandaría un mensaje a los jugadores de Colo Colo que aún no llegan a acuerdo, me gustaría pasarles un video que vi el otro día sobre la primera línea de la salud, de los enfermos y doctores en las postas, de cómo arriesgan sus vidas, me gustaría que le preguntaran a los auxiliares cuánto ganan arriesgando sus vidas; parar la pelota y pensar un poquitito”, complementó.

El relator cuestionó duramente a los futbolistas de Colo Colo.

“Además, los argentinos que están anunciando están al borde del retiro. Si me echa el jefe, me tengo que ir, quizás la forma de Mario Salas fue errónea, pero me sorprende que tras ello cuatro jugadores hayan realizado una conferencia de prensa”, agregó sobre la mediática salida de Agustín Orión que generó el quiebre definitivo entre Salas y sus dirigidos.

Pero eso no es todo, porque confesó que, en el partido ante Curicó Unido, que le tocó relatarlo, era evidente que los futbolistas no estaban jugando para quedarse con los tres puntos.

“Nunca vi un a equipo tan pasmado, nadie te dice que fuimos para atrás, pero que no había ganas, no había. Eso te lo demuestra todos los Instagram live que se han realizado sobre ese tema”, señaló.

Finalmente, culpabilizó a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y Pablo Guede, ex entrenador del Popular, en darle tantas atribuciones a los jugadores que significó en el quiebre que existe hoy.

“Las atribuciones de Pablo Guede y Aníbal Mosa a los futbolistas les pasó la cuenta. Los jugadores se creyeron más importantes que los hinchas, que la insignia y que la historia de Colo Colo”, sentenció.