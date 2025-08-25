Este jugador ha sido uno de los puntos más altos en la segunda rueda de la Liga de Primera, donde su equipo sigue invicto y con resultados muy importantes. El último lo consiguió en el estadio Tierra de Campeones: Ñublense fue hasta la casa de Deportes Iquique y celebró un 2-0 en la fecha 21.

Un cabezazo de Gonzalo Sosa abrió la cuenta para los Diablos Rojos, que festejaron el segundo tanto gracias a otro argentino: Gabriel Graciani, quien vive un gran momento, pues llegó a su tercer gol consecutivo. Algo que no había logrado nunca en su vasta carrera.

Pero que pudo batir a los 31 años. “Dejé la vara muy alta, fue sin querer. Me gusta llegar al área a esa posición. Tengo la suerte que no tuve la temporada pasada, ahora está entrando. Es la primera vez que me pasa esto (3 goles seguidos). Estos últimos años me han pasado cosas lindas, más que nada es suerte”, dijo Graciani en TNT Sports.

El remate de Graciani que hizo celebrar a todo Ñublense y hundió un poco más a Iquique. (Alex Diaz/Photosport).

El trasandino venció a su compatriota Leandro Requena con un remate tan mordido como bien ubicado, pues el efecto que le dio al balón desde el piso sirvió para superar al ex meta de Cobresal y para meter la pelota en la portería iquiqueña.

“Veníamos con una racha y la intención de llevarnos los tres puntos. Se dio, fue muy lindo cómo jugamos. El equipo deja todo. Venimos en alza, ojalá lo podamos mantener. Es muy difícil, pero luchando y metiendo nos llevamos los puntos”, dijo el mediocampista que jugó en Colón de Santa Fe y Estudiantes de La Plata.

Publicidad

Publicidad

Tuvo más del equipo adiestrado por Ronald Fuentes y este elocuente despegue en la segunda parte del campeonato. “Por los jugadores que había teníamos otra expectativa. El semestre pasado nos pegó, ahora estamos con bronca y rabia. Eso florece dentro de la cancha. Estamos demostrando ahí. Estamos metiendo y gracias a dios, vamos ganando”, expuso Gabriel Graciani.

ver también La Católica festeja histórico triunfo: 2-0 contra Unión Española en la inauguración del estadio Claro Arena

Gabriel Graciani saca pecho por Ñublense y su gran segunda rueda en la Liga de Primera

Gabriel Graciani sabe que lo más difícil comienza ahora y es mantener el gran rendimiento exhibido por Ñublense en la segunda rueda. “Hay una linda competencia, el equipo se fortaleció de manera muy linda”, manifestó el polifuncional jugador trasandino.

Publicidad

Publicidad

“Hay que ir despacito, partido a partido. Cada jugador que entra corre y mete, es la base de este equipo. Después todos saben jugar. El gol lo busco. Bueno, se dio, los compañeros hacen un sacrificio y me hacen pases. Si no fuera por el grupo, que corre y mete, yo no podría haber hecho goles”, contó el trasandino, muy feliz, en el diálogo con el periodista Felipe Puccio.

El Tano agregó que “todos los equipos chilenos son parejos y te hacen partidos. Hoy tuvimos el detalle de que la pelota entró rápido y nos pudimos soltar. Unión Española es un club importante que quiere levantar, tiene ese ímpetu para ir a ganar”.

Gabriel Graciani (a la izquierda) festeja el 2-0 de Ñublense ante Iquique. (Alex Diaz/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Evidentemente hablaba del rival de turno, que pelea arduamente por evitar el descenso directo de la mano de Miguel Ramírez. Los hispanos pueden ser una nueva víctima del comodín Graciani. “Para los jugadores es lindo jugar. Si tengo que jugar en el medio, voy al medio”, dijo el ex Instituto de Córdoba.

“Me tuve que adaptar, en una posición con ataque, mientras llegue al área me gusta. Me costó en la primera ronda, había otra expectativa sobre mí. Pero ahora estoy llegando más y la pelota entra. Me gusta, está bueno. Mientras siga haciendo goles, está bueno”, sentenció Graciani, quien suma 64 partidos en Ñublense: anotó 11 goles, regaló seis asistencias y recibió siete tarjetas amarillas en 3 mil 801 minutos de acción.