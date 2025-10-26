El público que asistió al Clásico Universitario resultó un actor clave, según revelaron en el camarín de Universidad Católica. Algo de eso dijo el venezolano Eduard Bello, autor de la asistencia para Alfred Canales en el gol que les dio la victoria a los Cruzados.

Y también lo dejó clarísimo el portero titular Vicente Bernedo, quien nuevamente pudo dejar su valla invicta en la Franja. Todo se puso más complejo para el cuadro local tras la expulsión de Gary Medel, quien recibió la roja directa por parte del árbitro, Juan Lara. Aunque necesitó del VAR para sancionar al Pitbull por esa fuerte falta sobre Lucas di Yorio.

Frente a eso, en la UC hicieron de tripas corazón y redoblaron los esfuerzos. “Me siento muy feliz, más que por lo individual, por los tres puntos del equipo. Era un clásico, pero muy importante por la posición nuestra y la de ellos”, aseguró Bernedo, de varias intervenciones seguras en el cotejo.

La fuerte falta de Gary Medel a Lucas di Yorio. (Felipe Zanca/Photosport).

“Ganar los tres puntos fue muy importante. Por momentos vimos que el punto sería rescatable, pero logramos ganarlo. Es una felicidad doble”, manifestó el Vicho en la zona mixta del hermoso estadio de Universidad Católica, que gritó con fuerza tras aquel tiro rasante de Canales que significó la victoria.

Vicente Bernedo tuvo otra celebración en la custodia del arco de la UC. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Por cierto, se refirió a la influencia de los hinchas en esta gozada jornada. “Influyó mucho, el público equiparó ese jugador menos. Hacía mucho calor también, el público nos dio ese empujón para poder ganar el partido”, expuso Bernedo, quien tuvo experiencias a préstamo en Deportes Concepción y Cobreloa.

ver también Alfred Canales sorprende a todos con un gesto del Chelo Díaz en el Clásico Universitario que no se vio en TV: “Me conoce”

Bernedo le agradece al público tras ganar el Clásico Universitario y cambia el chip

Para Vicente Bernedo, la injerencia del público en el Clásico Universitario fue sustancial. Y también aprovechó de entregar otra buena actuación suya en un partido ante un rival acérrimo. “Fue un camino algo largo, irme a préstamo y esperar mucho la oportunidad”, describió el golero de 24 años.

“Estoy muy feliz, aprovechando y disfrutando el momento por jugar en este equipo, es el que más amo. Es lo que siempre he querido, llevamos siete partidos ganando. Eso nos tiene muy felices”, manifestó el Vicho, consciente del gran nivel que alcanzó el equipo desde el arribo de Garnero.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Díaz buscó sorprender a Bernedo desde muy lejos, pero no pudo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque también está clarísimo de que los desafíos venideros son tan o más difíciles. “Seguir en la misma senda, es importante que nos estamos acostumbramos a ganar. Viene un rival muy difícil, una recta de partidos difíciles. Ahora viene a O’Higgins. Debemos ganar los puntos para conseguir el objetivo”, cerró Vicente Bernedo, quien ya mira ese duelo ante el Capo de Provincia.

ver también Tabla de posiciones: Católica da un paso clave por el Chile 2 tras vencer a la U en el Clásico Universitario

Revisa el compacto del triunfo de la UC ante la U de Chile

Publicidad