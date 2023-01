Por fin: regresó el Campeonato Nacional. Este fin de semana, el fútbol chileno vivió la primera fecha de su temporada 2023 y dejó varios momentos a recordar, buenos y malos. Desde la tarde soñada de Marcos Bolados hasta el hincha imprudente que se descolocó el tobillo, aquí dejamos lo que destacó en el esperado retorno de la Chilean Premier League.

Lo bueno: Bolados en su prime

El vigente campeón del fútbol chileno tuvo en estreno estelar en el Campeonato Nacional. Colo Colo goleó por 5-2 a Deportes Copiapó e inició de la mejor manera la defensa de su título, con Marcos Bolados como gran protagonista de la tarde que se vivió en Atacama.

El delantero no dejó que Colo Colo se acordara de la salida de Juan Martín Lucero y se lució con un triplete para darle el triunfo al Cacique en su primera fecha de 2023. Además, asistió a Jordhy Thompson para la apertura de la cuenta ante la copiapinos.

Con tres conquistas, se anotó en la punta de la tabla de goleadores y en una sola tarde igualó su registro de goles de todo 2022. En la temporada pasada, Bolados jugó 27 partidos del Campeonato Nacional y anotó solo en tres ocasiones: dos goles ante La Calera en la fecha 8 y uno a Palestino en la jornada 22.

Lo malo: el precio de las entradas

La familia del fútbol se indignó, y con razón, por el precio de las entradas para el Campeonato Nacional. Las entradas para las visitas de Deportes Copiapó vs Colo Colo, Everton vs Universidad Católica y Universidad de Chile vs Huachipato tuvieron un alto valor que llamó la atención de las hinchadas.

El León de Atacama puso a 20 mil pesos los boletos para los hinchas colocolinos y las protestas fueron tantas que debieron bajar el precio a 15 mil. Los ruleteros, por su lado, pusieron a 17 mil pesos el ticket más barato para los cruzados. Pero nada superó los 22 mil pesos que cobró el Romántico Viajero para los hinchas acereros que quisieran asistir al Estadio Santa Laura.

Lo feo: la malla y el hincha accidentado

Así como el inicio del Campeonato Nacional tuvo grandes momentos, también fue víctima de bochornos. El primer hecho vergonzoso de 2023 ocurrió justamente en el primer partido de la fecha, que tuvo el enfrentamiento de Magallanes y O'Higgins en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Ante la incredulidad de los hinchas que acudieron al regreso de la Academia a Primera División, el inicio del cotejo debió ser retrasado por cuatro minutos. Antes de que comenzara el partido, se advirtió que la malla de uno de los arcos estaba rota y un trabajador debió amarrar las cuerdas para que se pudiera jugar.

Pero el bochorno más terrible de todos -y esperemos no verlo más- pasó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Mientras se jugaba el choque entre Copiapó y Colo Colo, un hincha traspasó la barrera de seguridad del estadio y, desde gran altura, se tiró a la cancha.

¿El resultado? Una terrible lesión en el tobillo que fue viralizada en redes sociales. El cuerpo médico del cuadro local debió asistir al desubicado barrista, que pretendía meterse al campo de juego y terminó con su tobillo descolocado.