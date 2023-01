Universidad de Chile debutó en el Campeonato Nacional con amarga derrota por 1-3 ante Huachipato en el estadio Santa Laura. Los azules querían comenzar con tranquilidad la temporada, pero al cierre de la primera fecha son antepenúltimos (14°) en la tabla de posiciones y los fantasmas vuelven a penar a los hinchas tras cuatro años peleando por no descender.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, tres históricos de la U analizaron el nuevo tropiezo y dejaron críticas para el planteamiento del entrenador Mauricio Pellegrino y el plantel azul.

“Nada que hacer, a ese Leandro Fernández no sé quién lo vio jugar, no tengo idea. Cuando hizo los cambios en el segundo tiempo tuvo dos palos, pero siempre el pelotazo. No es un equipo que juegue en conjunto ni tiene las ideas claras. No tenemos pasada por los laterales. Les costó adaptarse”, dijo Roberto Reynero.

El capitán de la U en Segunda División agregó que “tampoco tenemos un tipo cabrón en la cancha, un tipo que la pida, que se muestre y haga jugar al equipo. Llevamos cuatro años y seguimos en lo mismo. No le pegamos al bueno de traer un jugador con clase y categoría. Atrás nos entraron fácil por estar más preocupados del empate y cuidar el resultado. La U no tuvo claridad para llegar al arco contrario. La U no juega”.

Por su parte, el ex lateral derecho, Patricio Reyes, manifestó que “para mí es un partido falso, porque si vamos a ser locales en esa cancha vamos a sufrir todo el año, nuestro primer enemigo será la cancha”.

Pato Reyes añade que “no salimos jugando ninguna pelota, no hay mediocampo y es arquero delantero, delantero defensa. Yo creo que ahí está la gran falencia. No generamos nada más que pelotazos y ahí Huachipato fue mejor que nosotros sin hacer nada. Federico Mateos por lo menos la puso toda, trató de jugar, pero la U no tiene mediocampo, salida ni llegada. Hoy jugamos a puro pelotazo”.

Por último, Cristián Olguín complementa: “absolutamente nada, sólo correr y pelotazo. No hubo juego asociado. Creo que vamos seguir pasando penas este año. Quizás sólo sacar esa garra, porque no dan dos o tres pasos seguidos. Realmente no sé a qué juega esta U”.

Cepillín sentencia que “Juan Pablo Gómez en Curicó pasaba y ahora nada, los goles pasaron por el lado de él. No sé si les pesa la camiseta. Mateos me gustó, puso pausa, juega, pero no lo acompaña nadie. Mucho pelotazo a los delanteros. Renato Huerta bajó mucho, más allá de la jugada del gol no estuvo tan bien. Vamos a seguir sufriendo este año”.