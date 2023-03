El ex Universidad de Concepción enfrentará esta tarde a partir de las 18:00 horas al Cacique, mismo club que en Talca lo hizo vivir un duro descenso con el Campanil.

Cobresal buscará ante Colo Colo levantarse tras días algo complicados. La escuadra minera quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2023 y cayó en su visita a Coquimbo Unido por el torneo local, duelo que todavía está por verse en su resultado por la mala inscripción de un jugador en la escuadra pirata.

Uno que vivirá un partido más que especial será Alejandro Camargo, quien en charla con RedGol afirmó que “tenemos una revancha. Esperamos haber solucionado los problemas que mostramos ante Palestino y Coquimbo Unido. Ya sabemos todo lo que pasó con Coquimbo en el tema escritorio, pero ya estamos enfocados en Colo Colo”.

“Nosotros no vamos a permitir que se desquitan por no ganar el Superclásico. Independiente de que estén jugando bien o no, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y sabiendo que ellos son un equipo grande, que a donde van siempre quieren ganar, pero nosotros de local tenemos que dejar los tres puntos siempre acá”, agregó el nacido en Mendoza.

Por último, Camargo afirmó que ante el Cacique siempre será un partido especial, sobre todo considerando que fue ante los albos que descendió el 17 de febrero del 2021 siendo el capitán de Universidad de Concepción en Talca, duelo que además marcó una serie de amenazas en su contra y su familia en la previa.

“Uno trata siempre de hacer las cosas y por ahí siempre se da la casualidad que a veces salen bien con Colo Colo. Por ahí algunas cosas en el pasado hacen que uno se motiven más, como lo que pasó con las amenazas a mi esposa. Colo Colo siempre será un rival especial”, concluyó.

Cobresal recibirá a Colo Colo en El Salvador hoy sábado 18 de marzo a partir de las 18:00 horas por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2023 y tú podrás seguir todas las alternativas en RedGol.cl.