No podía ser de otra manera. El fútbol chileno se tardó menos de dos meses en tener su primera polémica por una falta administrativa y en Coquimbo Unido cunde la preocupación ante una sanción que parece cada vez más concreta: la pérdida de los tres puntos obtenidos en la victoria ante Cobresal (2-1) por la octava fecha del Campeonato Nacional.

La historia fue revelada ayer por Redgol. Fabián Carmona ingresó al minuto 5 por el lesionado Javier Parraguez y cuando el árbitro Nicolás Millas revisó la planilla, se percató de que el mediocampista no estaba entre los sustitutos de la papeleta de inscritos del conjunto pirata. ¿La sanción? Según el Artículo 30° de las Bases del torneo, la resta de los puntos.

Sin embargo, Coquimbo se defendió con uñas y dientes, e hizo circular una copia de la planilla que entregó a los árbitros, donde sí aparece el jugador entre los suplentes. Lo ratifica Pablo Ramírez, abogado nortino. "La información que tenemos es que el señor Carmona, además de estar correctamente habilitado, estuvo en la planilla de juego", dijo a la prensa local.

Según el experto legal, se trata de "una copia donde están los titulares y suplentes, y figura el señor Carmona. Lo que pudo pasar es que al momento de digitalizar el informe, (el árbitro) se corrió un espacio y se puso al jugador siguiente", explica Ramírez.

"Lo que manda es la planilla de juego firmada por el técnico, en este caso Esteban González porque Fernando Díaz estaba suspendido. Esa planilla de juego firmada indica que es Carmona y estamos pidiendo el original para que lo tengan a la vista y despejemos las dudas. Si no fuera así, el informe arbitral tendría asidero", agrega.

Advierten una adulteración



Sin embargo, con el paso de las horas se sumaron nuevos antecedentes. Al revisar la planilla que tenía Coquimbo en formato PDF, se advierte una última modificación a las 9:36 horas de este martes, es decir, casi medio día después del partido terminado, en el que el coordinador aurinegro, Nicolás Castillo, ponia una "x" en la casilla de sustituto de Fabián Carmona.

En Cobresal no se les va ni una, e hicieron trascender la copia que ellos tenían de esta planilla, que aparece con la firma del técnico coquimbano y el capitán de Coquimbo, Esteban González y Rubén Farfán. Y claro, no aparece la "x" en el casillero de Fabián Carmona. Es decir, el árbitro Nicolás Millas tenía razón.

En todo caso, la sangre puede no llegar al río. Coquimbo Unido todavía no ha sido citado al Tribunal de Disciplina y no ha presentado oficialmente este documento como prueba, por lo que no se configuraría la adulteración de una prueba como una segunda falta de los nortinos. Lo que sí es cierto, es que la resta de puntos parece zanjada.

Con esta consecuencia, Cobresal subirá al tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras Coquimbo Unido caerá del tercero a noveno escalón.