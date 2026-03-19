Real Madrid logró superar sin mayores inconvenientes la llave de octavos de final de la Champions League ante Manchester City. El cuadro español venció por 2-1 en su visita a Inglaterra, resultado que sumado al 3-0 de la ida, le dio los pasajes para la ronda de los cuatro mejores.

Sin embargo, el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa logró esta victoria a nivel continental con una delicada baja en su once titular.

Y es que Thibaut Courtois, quien tuvo que ser sustituido por lesión al entretiempo de la revancha ante el City, finalmente estará fuera de acción por varias semanas en el arco del merengue.

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Courtois se queda fuera de la Champions con el Real Madrid

De acuerdo a varios informes de los medios españoles, el portero belga estará de baja por seis semanas aproximadamente tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el triunfo sobre los ciudadanos.

Con esto, el experimentado guardameta será baja para el derbi madrileño de este domingo contra el Atlético de Madrid por la fecha 29 de La Liga. Sin embargo, lo más grave es que quedará al margen de la llave ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League.

Thibaut Courtois estará al margen por seis semanas en el Real Madrid. | Foto: Getty Images.

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De esta manera, será el ucraniano Andriy Lunin quien se pare bajo los tres palos para enfrentar no solo al cuadro teutón en el certamen europeo, sino que también en cinco partidos por la liga española. Y ojo, que también podría dar la cara en una hipotética semis de Champions.

¿Cuándo jugará el Real Madrid ante Bayern Múnich?

El duelo de ida de esta llave está pactado para el martes 7 de abril desde las 15:00 (hora de Chile) en el Santiago Bernabéu. Por su parte la revancha será una semana más tarde, el martes 17 (también a las 15:00) en el Allianz Arena.

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En síntesis

El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, avanzó a semifinales de la Champions tras superar al Manchester City.

Thibaut Courtois estará seis semanas de baja por una lesión muscular en su cuádriceps derecho.

Andriy Lunin reemplazará a Courtois contra Bayern Múnich, Atlético de Madrid y cinco partidos de liga.

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