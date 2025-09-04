Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Campeón sin copa: Arman curiosa tabla donde la U de Gustavo Álvarez es el mejor equipo del país

De la mano del DT argentino los azules han levantado después de muchos años en el suelo. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en títulos.

Por Patricio Echagüe

La U está a detalles de perder otro título tras lo ocurrido en el 2024.
© Photosport.La U está a detalles de perder otro título tras lo ocurrido en el 2024.

Universidad de Chile sigue procesando lo que fue la dura derrota ante Colo Colo en el Superclásico 198. Los azules cayeron por 1-0 en su visita al Estadio Monumental, resultado que puede ser fatal para sus aspiraciones de campeonar en esta Liga de Primera 2025.

Y es que a pesar de tener todavía un partido pendiente por jugar, la U está a lejanos 15 puntos del puntero Coquimbo Unido, necesitando de una remontada histórica y de un bajón notable de los piratas para meterse en la pelea.

Esto duele más si consideramos que ya en el 2024 el bulla se quedó corto en quedarse con la copa, perdiendo por detalles en una lucha notable punto a punto con Colo Colo. Ahora, casi un año más tarde, la historia está por repetirse.

La ANFP contesta a las amenazas de la U de disputar con juveniles la Supercopa ante Colo Colo: “Ahora se tiene que…”

ver también

La ANFP contesta a las amenazas de la U de disputar con juveniles la Supercopa ante Colo Colo: “Ahora se tiene que…”

La tabla donde la U merece una copa

Justamente por lo mismo es que en las últimas horas comenzó a circular una curiosa tabla de posiciones, donde la U mira a todos para abajo si se suman las temporadas 2024 y 2025 del torneo de Primera División.

En este periodo de tiempo al mando de Gustavo Álvarez, los azules han sumado 103 puntos en 51 partidos jugadores. Superan por cinco a Colo Colo y Coquimbo Unido, sus más cercanos perseguidores.

Nadie ha sumado más puntos que la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en un título en la Primera División. | Foto: Conexión Azul.

Nadie ha sumado más puntos que la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en un título en la Primera División. | Foto: Conexión Azul.

Publicidad

Pese a estas notables compañas, el bulla no pudo consagrase en el 2024 y en este 2025 está a detalles de ver como otro elenco festeja. Lo curioso es que son sus perseguidores los que terminaron celebrando, ya que si el año pasado fue el Cacique, ahora sería el turno de los piratas.

La U redobla su apuesta con tal de suspender la Supercopa apuntando “obsesión” en la ANFP: “El año tiene…”

ver también

La U redobla su apuesta con tal de suspender la Supercopa apuntando “obsesión” en la ANFP: “El año tiene…”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.

Lee también
U. La Calera anuncia a su nuevo DT para salir de la crisis
Chile

U. La Calera anuncia a su nuevo DT para salir de la crisis

Contra la flojera: Ortiz le saca el jugo al plantel de Colo Colo
Colo Colo

Contra la flojera: Ortiz le saca el jugo al plantel de Colo Colo

El durísimo castigo a Franco Calderón tras el Superclásico
U de Chile

El durísimo castigo a Franco Calderón tras el Superclásico

"Hay que sacarla del mapa": la Supercopa se transforma en problema
Chile

"Hay que sacarla del mapa": la Supercopa se transforma en problema

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo