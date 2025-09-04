Universidad de Chile sigue procesando lo que fue la dura derrota ante Colo Colo en el Superclásico 198. Los azules cayeron por 1-0 en su visita al Estadio Monumental, resultado que puede ser fatal para sus aspiraciones de campeonar en esta Liga de Primera 2025.

Y es que a pesar de tener todavía un partido pendiente por jugar, la U está a lejanos 15 puntos del puntero Coquimbo Unido, necesitando de una remontada histórica y de un bajón notable de los piratas para meterse en la pelea.

Esto duele más si consideramos que ya en el 2024 el bulla se quedó corto en quedarse con la copa, perdiendo por detalles en una lucha notable punto a punto con Colo Colo. Ahora, casi un año más tarde, la historia está por repetirse.

La tabla donde la U merece una copa

Justamente por lo mismo es que en las últimas horas comenzó a circular una curiosa tabla de posiciones, donde la U mira a todos para abajo si se suman las temporadas 2024 y 2025 del torneo de Primera División.

En este periodo de tiempo al mando de Gustavo Álvarez, los azules han sumado 103 puntos en 51 partidos jugadores. Superan por cinco a Colo Colo y Coquimbo Unido, sus más cercanos perseguidores.

Pese a estas notables compañas, el bulla no pudo consagrase en el 2024 y en este 2025 está a detalles de ver como otro elenco festeja. Lo curioso es que son sus perseguidores los que terminaron celebrando, ya que si el año pasado fue el Cacique, ahora sería el turno de los piratas.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.