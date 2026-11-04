El DT de los azules fue suspendido por una fecha, donde su ayudante regresa para dirigir a la U: está invicto como reemplazante.

Universidad de Chile conoció la sanción del Tribunal de Disciplina para el técnico Fernando Gago, luego de ser expulsado por el árbitro Diego Flores en la derrota en el Clásico Universitario.

El juez destacó en su informe los reclamos del técnico de los azules, además que se acercó mucho a su persona, lo que lo obligó a mostrarle la tarjeta roja en el estadio Claro Arena.

Por lo mismo, se perderá el duelo ante Cobresal del domingo en Rancagua, siendo su ayudante técnico, Fabricio Coloccini, quien se tenga que hacer cargo nuevamente de la U.

En ese sentido, el ex jugador ya ha estado al frente en tres partidos con los azules, cuando Gago sufrió problemas cardiacos, por lo que no será algo nuevo para los dirigidos.

Coloccini dirigió tres partidos en Copa Chile por la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Coloccini asume el rol de Gago en la U

Fue el 19 de junio cuando Fernando Gago presentó problemas cardiacos, luego del triunfo de Universidad de Chile por 2-0 ante O’Higgins, en un duelo pendiente de la Liga de Primera 2026.

Un drama que significó llevarlo a urgencias y posteriormente fue operado, dejándolo en reposo por algunas semanas, donde al mando quedó Fabricio Coloccini.

Tres fueron los encuentros en el que el ayudante se puso el buzo del jefe, en partidos que correspondieron a la Copa Chile, donde alcanzó dos triunfos y un empate.

Si bien, en este nuevo caso, Gago estará en los entrenamientos con los jugadores y no en reposo, la figura del argentino no podrá estar en la cancha de El Teniente el domingo.

Los partidos de Coloccini al mando de la U: