Universidad de Chile confirmó la formación titular para enfrentar a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. La U se juega el paso a la final en Argentina y Gustavo Álvarez va con lo mejor que tiene.

La U alineará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Javier Altamirano en mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en ataque.

En la banca están como alternativas Cristopher Toselli; Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Leandro Fernández, David Retamal, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, Marcelo Díaz, Antonio Díaz, Rodrigo Contreras y Flavio Moya.

Los antecedentes de la formación azul

El lesionado Lucas Assadi, que apareció entre los citados, finalmente no se viste. Por su parte, el titular Matías Sepúlveda estará en el banco, reemplazado por Salomoni. Cabe recordar que Sepúlveda arrastra problemas físicos y no está al cien por ciento.

Respecto al duelo contra la UC, vuelven a la titularidad Hormazábal en desmedro de Nicolás Ramírez, Maxi Guerrero por Nicolás Fernández, Charles Aránguiz por Marcelo Díaz, Salomoni por Antonio Díaz y Guerra por Assadi.

Tomando en cuenta la ida contra Lanús (2-2), salen del once Tucu Sepúlveda y Lucas Assadi, con Felipe Salomoni y Lucas Di Yorio como los que ingresan.

El duelo entre Lanús y la U, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se juega este jueves 30 de octubre, desde las 19:00 horas, en el estadio Ciudad de Lanús. El ganador de la llave disputará el título contra Atlético Mineiro.