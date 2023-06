Joaquín Larrivey está de vuelta en el fútbol chileno. Tras un paso por Italia después de su polémica salida de Universidad de Chile, el delantero argentino se convirtió en refuerzo de Magallanes. Eso sí, su regreso a nuestro país está marcado por un gran dolor en su corazón azul.

La Academia fichó al Bati para pelear por no descender, una situación que vivió en la U, y desde ya avisa que van con todo. Eso sí, también vuelve a referirse a su frustrado arribo al Romántico Viajero, al que no le cierra la puerta definitivo.

Joaquín Larrivey: “De la U no tenía expectativas que me llamasen”

El ariete de 38 años oriundo de Gualeguay, fue invitado al programa F90 de ESPN, y ahí volvió a referirse a su gran anhelo: volver a lucir el Chuncho en el pecho. Sin embargo, insistió en que jamás lo contactaron para eso y perdió la esperanza.

“No era tema porque yo lo que hice en la U me parece que nada… no me llamaron“, disparó de entrada el ex Celta de Vigo y Rayo Vallecano.

Tras eso, deja en claro que “Magallanes me llamó hace mucho tiempo y me había llamado un amigo que está de DT en otra liga, fueron los dos que me querían a mí, no a cualquier 9″.

Así, Larrivey finalizó apuntando que después perdió la ilusión de poder volver al Centro Deportivo Azul, y aunque sabe que como jugador no regresará no pierde la esperanza de hacerlo tras su retiro.

“De la U no tenía expectativa de que me llamasen. Disfruté mucho mi etapa en la U y no tenía expectativa de nada más, estoy muy agradecido y si se da la vuelta el otro rol más adelante, estaría muy feliz“, concluyó.