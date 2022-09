Joaquín Larrivey conversó con RedGol en La Clave sobre el difícil momento de Universidad de Chile, elenco que nuevamente se complica con el descenso. El ex goleador azul se refirió a la responsabilidad del técnico y también apuntó a que la U no tiene un proyecto a largo plazo.

Universidad de Chile afina los detalles para su "final del mundo". Los azules recibirán a Coquimbo Unido en el Elías Figueroa y la presión es altísima para los dirigidos de Diego López, quienes tienen la urgencia de sumar para alejarse de la zona de descenso.

Los hinchas están expectantes. Así también ex jugadores azules. Y en la previa, uno que se dejó sentir fue Joaquín Larrivey. El ex goleador de la U, quien dejó el club tras la temporada 2021, conversó en extenso con RedGol en La Clave sobre la actualidad del equipo azul, que nuevamente mira de cerca el descenso.

"Diego obviamente tiene parte de responsabilidad, porque es el entrenador. Yo le doy un margen de mejora amplio, porque agarró un equipo a mitad de camino. Lo que es cierto es que tampoco ha podido, en cuanto a resultados, cambiar el rumbo", comentó.

"Pero sigo dándole el margen de mejora porque está más que capacitado para revertir este mal momento, sacar lo mejor de cada jugador y encontrar en estas fechas el equipo que lo lleve a conseguir los resultados. Inmediatos, por supuesto, porque quedan pocos partidos y se necesitan puntos a partir de hoy", complementó.

El delantero que ahora milita en el Cosenza Calcio de la Serie B italiana comparó las realidades de los grandes del fútbol nacional y aseguró que una falencia de la U está en no comprometerse a un proyecto a largo plazo, en vez del constante cambio de entrenadores y jugadores.

"Todos están con este discurso de armar un proyecto a largo plazo y te das cuenta que no es tan cierto, porque cuando los resultados no llegaron, enseguida se fue el director deportivo y el entrenador, y empezaron a poner jugadores nuevos. Es difícil ir cambiando constantemente, un entrenador juega de una manera, llega otro que juega de otra y después un interino que juega a su manera", analizó.

"Es difícil también cuando se cambian jugadores y hay que rearmar un equipo. Y con las exigencias que tiene la U, que es un monstruo en el fútbol chileno. Cambiar constantemente, incluso los jugadores que han rendido, lleva a todos los años armar un equipo que tiene que arrancar de cero", continuó.

"Un ejemplo claro es lo que hizo Colo Colo, que mantuvo a los que habían andado bien, incluso a lo que jugaron el partido por la promoción, y la base de esos jugadores son los que están con nueve puntos de ventaja. Unos mantienen la base, otros cambian constantemente y el rendimiento deportivo se hace más difícil. El fútbol no es algo líneal y tampoco todo es lógica, pero sí parece que hay decisiones que hacen que se den estos resultados en el tiempo", reflexionó.

Larrivey también recordó su propia lucha cerca del descenso con la U. "Nosotros creíamos constantemente. Estuvimos a un partido de salvarnos, fue una situación muy particular para mí, me parece que no era un equipo para haberse salvado al último. Estuvimos peleando el torneo hasta que perdimos con Colo Colo, ahí entramos en una rueda que no logramos salir", comentó.

"Los jugadores de experiencia son muy importantes para mantener la calma en la semana y que esa calma se traslade a llevar el partido con más tranquilidad, sin nerviosismo, porque eso te juega una mala pasada", sentenció de cara al encuentro de este miércoles ante los piratas.