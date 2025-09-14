Universidad de Chile se quedó con la Supercopa de Chile, luego de vencer por 3-0 a Colo Colo en el partido que se disputó en el Estadio Santa Laura, con Gabriel Castellón como protagonista.

Uno que vive con una especial felicidad el título conquistado es el meta que también pasó por Santiago Wanderers. El arquero volvió a la titularidad después de molestias físicas en el partido ante Independiente.

Y así, el exHuachipato suma un nuevo título en sus vitrinas, pero que una vez finalizado el encuentro mostró, en conversación con TNT Sports, una especial felicidad.

Gabriel Castellón más feliz que perro con dos colas tras la Supercopa

En conversación con la cadena deportiva, Gabriel Castellón no ocultó su felicidad tras vencer a Colo Colo y obtener la Supercopa del fútbol chileno en el Santa Laura, en especial por como se dio tras la expulsión de Sebastián Vegas.

“La verdad es que fuimos muy superiores, la verdad es que el equipo siempre quiso jugar, mostró todas sus cualidades, todo lo que hacemos día a día”, dijo el meta azul.

“Obviamente la expulsión es parte del juego y nosotros lo provocamos, no fue algo de que nosotros o nos regalaron la expulsión, al contrario. Fue provocada directamente por el juego de nosotros y obviamente supimos aprovechar esa diferencia”, agregó Castellón.

Gabriel Castellón fue otro de los protagonistas de la victoria de Universidad de Chile. Foto: Javier Vergara/Photosport

Además, regresar al pórtico de Universidad de Chile tras su lesión y el último clásico perdido por la Liga de Primera también es motivo de felicidad.

“La verdad es que sufrí mucho el partido de visita, la verdad es que uno siempre quiere aportar, pero también hay que ser honesto con uno, de que si no estaba al cien no podía estar y creo que Cristopher hizo un gran partido, lamentable que quedamos con la derrota, pero nada, ya estamos gracias a Dios de vuelta y seguir luchando por la U“, puntualizó.

“Me faltaba este título”

Otra de las razones de Gabriel Castellón para festejar la Supercopa ante Colo Colo es que fue un título esquivo.

“Me llegaron poco, creo que son dos ocasiones, y un cabezazo que me comí en la cara, pero más allá feliz de responder al equipo, se nos vienen desafíos muy importantes, seguir enfocándonos, seguir lo que estamos haciendo, celebrar y mañana pensar en lo que es la Copa”, detalló el portero de Universidad de Chile.

“Gloria a Dios porque me faltaba este título, lo había jugado el 2018 y lo había perdido, me faltaba este título. Siempre es lindo, poder conseguir cosas y más con este grupo humano que está haciendo un esfuerzo grande“, comentó.

