La U de Chile recupero la confianza justo antes de ir a pelear uno de sus partidos más importantes del año. Este fin de semana el Romántico Viajero aplastó a la Unión Española con una goleada por 4 a 1 que tuvo entre ellos el reencuentro de Lucas Di Yorio con los hinchas.

El delantero, que ha sido criticado por su rendimiento, volvió a sumar minutos a pesar de tener un problema físico que lo tuvo a nada de pasar por el quirófano. Su conquista calmó en algo los cuestionamientos en su contra, algo que para Marcelo Díaz no se entiende.

Carepato habló luego de la victoria en el Estadio Nacional y le prestó el ropero a su compañero. Tanto, que remarcó que está comprometido incluso cuando su cuerpo le está pidiendo parar.

Marcelo Díaz golpea la mesa por críticas a Lucas Di Yorio en la U

Lucas Di Yorio ha marcado goles, pero parece que ni eso calma a los hinchas de la U. El delantero ha sido blanco de críticas por su rendimiento y más luego de conocerse que el club apostó por él antes que por Eduardo Vargas a comienzos de temporada.

Marcelo Díaz defendió a Lucas Di Yorio de las críticas de algunos hinchas de la U. Foto: Photosport.

Pero en su vuelta a las canchas y aún lesionado, se las arregló para marcar uno de los goles ante Unión Española. Esto llevó a Marcelo Díaz a poner el pecho a las balas y respaldar al atacante por su esfuerzo por jugar. “Sí, eso muchas veces pasa desapercibido y uno lo agradece“, lanzó ante los micrófonos.

Para Carepato, es valorable que Lucas Di Yorio esté sumando minutos a pesar de su condición física. “Que hagamos tanto esfuerzo por jugar, incluso estando mermado físicamente. Él quiere jugar, quiere estar“, enfatizó.

“Hoy hizo un gran partido, también hizo un gol, que eso es lo más importante. Refleja el compromiso que tenemos con el club, con nuestra gente, con nosotros mismos y qué bueno que haya dado resultado“, sentenció sobre su compañero.

Quedará esperar para ver si es que la lesión no lo vuelve a dejar al margen en lo que queda de temporada. El Bulla se jugará el título mientras pelea la Copa Sudamericana, por lo que necesitará a todos sus hombres para no bajar el nivel.

Lucas Di Yorio hará todo lo posible por seguir ayudando a la U, aunque su cuerpo le esté pidiendo parar. El delantero ratificó su compromiso con el Bulla y ruega poder aportar con lo suyo para celebrar al final de la temporada.

¿Cuáles son los números de Lucas Di Yorio en la U?

Con su actuación ante Unión Española, Lucas Di Yorio llegó a un total de 27 partidos oficiales con la camiseta de la U. En ellos ha marcado 8 goles, no tiene asistencias y alcanza los 1.613 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega la U?

La U deja atrás la Liga de Primera y pone la mira en lo que será un duelo clave a nivel internacional. Este miércoles 13 de agosto desde las 20:30 horas el Bulla recibe a Independiente en la ida por los octavos de final de Copa Sudamericana.

