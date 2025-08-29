El Claro Arena fue protagonista de una insólita polémica a solo días de su inauguración, esto luego que durante este viernes se revelará el mal rato que pasó el plantel femenino de Colo Colo tras la victoria sobre su similar de Universidad Católica el pasado domingo.

Las dirigidas por Tatiele Silveira se impusieron por 1-0 gracias al agónico gol de Mary Valencia, siendo esta la primera derrota de algún equipo de la UC en su nueva casa. Hasta ahí todo normal, salvo un par de desagradables situaciones que se dieron tras la brega.

Resulta que el plantel de las albas no pudo ducharse tras el encuentro al no haber agua caliente en su camarín. Además, el trabajo de utilería se debió hacer casi en total oscuridad al tampoco haber luz en esa zona.

La defensa de la UC a la polémica del Colo Colo Femenino en el Claro Arena

Por medio de un comunicado oficial que llegó a los medios de comunicación, los cruzados declararon que “en relación con lo que está apareciendo en algunos portales respecto de una situación que vivió el Plantel Femenino de Colo Colo en su visita al Claro Arena, el domingo pasado, queremos precisar algunos hechos”.

Las albas no tuvieron ni agua caliente ni luz en su primera visita al Claro Arena. | Foto: Colo Colo.

“En efecto, cuando llegó la utilería al estadio el recinto estaba sin energía y se les explicó que se debía a ajustes en curso del sistema. Cuando las jugadoras llegaron al estadio el problema se había ya solucionado”, agregaron.

Sobre la situación del agua caliente, el club de la precordillera detalló que “se les explicó que esto requería de un tiempo mayor al habitual con el agua circulando para que tomara temperatura, pero aparentemente la delegación visitante no quiso esperar retirándose del Claro Arena”.

“Nuestro nuevo estadio es un espacio que se ha puesto en marcha recientemente y varios de sus sistemas están en proceso de ajuste, lamentamos que en vez de destacar el Claro Arena como un nuevo recinto, moderno y disponible para el fútbol femenino, se busque destacar estas fallas”, concluyeron.