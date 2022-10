Universidad Católica empató 2-2 con Universidad de Chile en la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile, pero el global dio un 3-2 para los azules y quedaron fuera del torneo. Una situación que lamentaron jugadores, Ariel Holan, hinchas y, por supuesto, sus históricos.

Tras el pitazo final que significó el adiós de la UC de la competencia, Jorge Contreras y Jorge Aravena contestaron el llamado de Paulo Flores y RedGol para referirse a la dura situación que vivió el elenco precordillerano tras igualar con el Romántico Viajero gracias a un agónico gol de Gonzalo Tapia en el 90+7'.

En el caso de Contreras, "Coke" fue consultado por si Católica quedó justamente eliminado ante su clásico rival y no tiene ningún tipo de duda. "Sí, porque la U fue mucho más inteligente para enfrentar el partido", lanza de entrada para después irse de lleno con crudo análisis.

"No sé que le está pasando al equipo. Está siendo muy irregular, tiene partidos buenos y otros no tan buenos. Ayer yo creo que hizo un partido bueno, me sorprendió la posición de Isla, lo veo funcionar como cuando joven, y después no vi un equipo que haya tenido la producción como para hacerse del partido", añade.

"La U muy ordenada, neutralizó a Católica y además supo llegar en los momentos precisos. Fue un equipo mucho más inteligente para enfrentar el partido", complementa Coke Contreras en diálogo con RedGol.

Entonces, ¿es merecido el paso de la U a semis? "Sí, por supuesto". ¿Y ahora deben los azules enfocarse en ambos frentes? "Preocuparse por sobre todo de lo malo, en uno la está sufriendo y el otro le puede dar mucha alegría como el hecho de meterse a torneo internacional".

Entonces, Coke, la U debe buscar el equilibrio. "Totalmente, no puede despreocupar una cosa por la otra y ahí el equilibrio es lo que necesita para salir airosa en los dos frentes", concluye.

Jorge Aravena señala a RedGol que lo que vive la U estas últimas semanas es un reflejo de "lo que puede hacer un resultado en el fútbol. La U ganó el fin de semana y los jugadores tomaron un aire especial, y creo que ganaron bien. Superó a la UC en juego, y como ya tenían una ventaja eso les permitió clasificar".

"Ya en el primer partido la U superó a la Católica con bastante poco, y en este partido lograron la clasificación. Evidentemente no ha sido un buen juego el que ha mostrado la Católica en estos dos partidos", complementa. Y también confiesa que la clasificación azul fue bien merecida.

"Yo creo que la gente de la U tiene todas sus energías y todos sus pensamientos puestos en la salvación del campeonato, porque a pesar de haber ganado el fin de semana todavía están en zona de riesgo", concluyó.