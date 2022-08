Universidad Católica se llevó con mucha comodidad el clásico frente a Universidad de Chile. El partido se complicó para los azules desde la suplencia de Darío Osorio, algo que no comprenden ni siquiera los históricos cruzados.

Ni los históricos de Universidad Católica entienden la suplencia de Darío Osorio y le pegan a Diego López: "No sé cómo puede ser un entrenador un tipo así"

Universidad de Chile se quedó sin respuestas, nuevamente, en una nueva jornada del Campeonato Nacional. En el clásico ante Universidad Católica fueron ampliamente superados por sus rivales que, sin mayores contratiempos, lograron imponerse con marcador de 3-0 en el Estadio Nacional.

La decisión del entrenador de los azules, Diego López, de dejar al prometedor juvenil Darío Osorio en el banquillo fue inentendible por su parcialidad. Pero desde la bancada cruzada, tampoco hay lógica en esta determinación y en la voz de sus históricos agradecieron la manito que les dio el estratega.

Miguel Ángel Neira analizó el encuentro, pero le dio el peso correspondiente a lo hecho al uruguayo que se sienta en el banquillo del Bulla. "Lo ganó bien, porque el entrenador de la U, no sé cómo puede ser un entrenador un tipo así. Si sabe que el fuerte de la Católica es todo por el lado derecho, cómo no pone a un tipo a marcar a Isla. Lo encuentro increíble", manifestó.

El referente de los precordilleranos profundizó en su punto de vista. "Católica hizo lo que tenía que hacer, liquidó cuando tuvo las ocasiones. Fue muy mal conformada la U, no sé por qué el chico Osorio no entró jugando. Holan puso lo que tenía que poner, al entrenador de la U no lo entiendo. Si ese entrenador fuera de verdad tendría que haber renunciado después del partido", apuntó.

Entre tanto, Osvaldo Hurtado también se refirió al respecto. "Fue de punta a cabo. El sector derecho de Católica fue desequilibrante. Lo que todo el mundo dice... ¿qué pasó con el chico Osorio? El Huaso Isla dio una clase de cómo es jugar como lateral derecho. Holan lo gana desde la banca, hasta los cambios de refresco fueron importantes. Apareció una Católica competitiva".

Entre tanto, Universidad Católica se sigue acercando a la meta de rescatar un puesto en las competiciones continentales mientras que Universidad de Chile se complica de más en la lucha por salvarse del descenso.