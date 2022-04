Universidad Católica luchó con todas sus fuerzas ante Flamengo en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero eso no fue suficiente y finalmente lamentaron una derrota por 3-2 ante los brasileños, con lo que generaron división entre jugadores históricos.

Tras el pitazo final, Jorge Aravena, Miguel Ángel Neira y Osvaldo Hurtado diálogaron con RedGol acerca de lo sucedido en la cancha del estadio San Carlos de Apoquindo y tuvieron dispares opiniones al respecto de lo exhibido por el equipo que dirige de manera interina Rodrigo Valenzuela.

De entrada, el Mortero deja en claro que “para mí es el mejor partido que jugó la UC en estos cuatro primeros meses, por lejos. Y Fabián Orellana la verdad es que estuvo increíble”, y después se tomó un tiempo para dejar en claro que el resultado es mentiroso ya que ambos desaprovecharon muchas oportunidades.

“El 2-1 es engañoso, porque en el fondo los dos equipos tuvieron varias ocasiones más para anotar, pero es raro porque erraron Zampedri, Fuenzalida, Cuevas, hasta Gabigol, pero fue un partido disputado muy arduamente y bien jugado por los dos equipos”, complementó el ex volante ofensivo que lució sus golazos de tiro libre en el cuadro precordillerano.

Por otra parte, Neira tiene una visión completamente distinta y explica que “mientras Flamengo estuvo con todos los titulares fue demasiado superior, hizo los goles cuando quiso. La Católica empató cuando ellos se dejaron estar un rato y después aceleró un poco e hizo el otro gol, después de nuevo se levantó e hizo el tercer gol, entonces fue un equipo muy superior".

Tras eso, explica que la Franja jugó "con empuje pero sin ninguna claridad para jugar, además malos los cambios que hizo el técnico. No creo que a alguien le haya gustado que haya sacado a Cuevas, que era el mejor jugador que tenía la Católica y estaba entrando por el lado de Mauricio Isla todo el rato".

Para cerrar, deja en claro que "me sorprende y yo creo que la Católica no puede esperar más y tiene que tener el técnico de aquí al fin de semana, como no hay fútbol este fin de semana tiene que tenerlo para el sábado”.

Arica Hurtado también da su opinión al respecto y no puede sacar de su cabeza el gol que le dio la victoria al Mengão. “No se puede salir jugando de esa forma en el tercer gol, este es otro tipo de arbitraje y además no fue falta, entonces con eso te liquidan todo el trabajo que estás haciendo por una mala suerte, podría haber entrado el gol del Chapa, pero la jerarquía te marca diferencias. Mira como define el tercer gol”, detalló.

Hurtado conlcuye apuntando que la UC “es un equipo que se está recuperando en eso, pero en esos detalles es donde se marca la diferencia, no te puedes equivocar porque te clavan inmediatamente”.

¿Ariel Holan o Diego Aguirre? Los históricos la tienen clara

Universidad Católica mantiene todavía la incertidumbre con respecto al nombre de su nuevo director técnico y bajo ese contexto es que han el regreso de Ariel Holan es una opción que ilusiona a los fanáticos cruzados, aunque también suena el nombre del uruguayo Diego Aguirre. Y los históricos la tienen clara.

Jorge Aravena destaca que "Holan ya estuvo y le fue bastante bien", pero la llegada de Aguirre le produce sentimientos encontrados ya que "el último entrenador uruguayo que vino ( Gustavo Poyet) la verdad es que fue bastante mala la experiencia”.

Por otra parte, Osvaldo "Arica" Hurtado reconoce que “a Diego Aguirre lo ubico, pero Holan ya conoce todo, cómo es la Católica, cómo se trabaja, yo creo que es un buen nombre porque es un hombre que conoce la casa, pero no sé que otros entrenadores se estarán barajando”.

Para cerrar, Miguel Ángel Neira apunta que prefiere a “Holan porque hizo buena campaña cuando estuvo acá en la Católica, y a Aguirre la verdad es que no lo ubico bien”.