El DT interino de Universidad Católica no se marea con la mejoría mostrada por su equipo ante Colo Colo y Flamengo y sabe que su puesto es interino. Además, dijo que dará lo mejor hasta que le toque estar al frente del tetracampeón chileno.

Universidad Católica compitió, pero no le alcanzó ante Flamengo: perdió por 3-2 en un partido intenso y de ida y vuelta en San Carlos de Apoquindo por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, donde bien pudo ponerse en ventaja tras poner el 1-1 parcial con opciones de Fernando Zampedri, pero perdonó y el Mengao no hizo lo mismo con un Gabigol letal acompañado de Lázaro para establecer el marcador definitivo.

No obstante, Rodrigo Valenzuela, DT de la UC, ve el vaso medio lleno. “Queda el sabor amargo, competimos de muy buena forma y el equipo estuvo a la altura contra un rival de muchísima jerarquía. Los jugadores quedaron con una buena sensación, hicieron cosas notables en el juego, no sólo en lo físico, sino en lo futbolístico. Estuvieron concentrados los 95 minutos. Eso a uno o enorgullece. Estuvieron a la altura y el rendimiento ante este rival fue notable. Sólo rescatar todo lo que hicieron”, manifestó el ex lateral en conferencia.

“Todas esas vivencias que uno ha tenido se usan como herramientas, nos sirven para seguir aprendiendo. Este es un plantel de mucha jerarquía y hoy quedó demostrado. Superaron todo este tiempo donde no alcanzamos el nivel óptimo. Verlos trabajar día a día con ese profesionalismo y disposición me pone contento. Mientras sigan elevando su nivel, el beneficiado será el club. Estoy muy contento y pueden dar mucho más, no se deben quedar con esto, esto es el desde. Nosotros vamos partido a partido, por decisión del club asumimos de manera interina y así lo tomamos. Fuimos por Colo Colo, por Flamengo, ahora es pasado y pensaremos en Sporting Cristal, mientras haya opciones lucharemos por clasificar”, abundó.

Sobre el desafío que le tocó, no pierde el foco. “No esperaba debutar como técnico ante Colo Colo y Flamengo, lo tomé como una oportunidad, un desafío y un aprendizaje independiente del resultado. Eso traté de plasmar, desde ese mensaje sincero y coherente creo que poco a poco ellos lo fueron asimilando. Es un plantel noble, de jerarquía, ha quedado demostrado. A pesar de la adversidad sufrida, no teníamos duda que eso iba a cambiar, lo han demostrado. Por ahora, viene Sporting Cristal y lo que determine la directiva. Estamos más que claros que buscan un técnico, pero mientras estemos al mando intentaremos dotarlos de las mejores herramientas para cada partido”, recalcó.

Finalmente, expresó que “tenemos bajas, pero también un plantel de mucha jerarquía. Es parte del desafío de esta profesión. Nos queda la tranquilidad que hay gente que lo puede hacer de buena forma, una muestra es Sebastián Galani. Hay gente esperando y deben estar preparados para cuando llegue la oportunidad. Hay jugadores y hay tranquilidad por eso (…) Galani tuvo una buena actuación. No venía jugando y menos en esa posición, determiné ocuparlo ahí y creo que respondió absolutamente. Fue muy bueno su partido, sin ritmo de competencia, sin jugar en esa posición que lo hizo en alguna ocasión. Superó las expectativas, absolutamente”.

Juan Leiva, por su parte, comentó que “yo hablo personalmente: Rodrigo (Valenzuela) desde que estaba de ayudante con Cristián (Paulucci) me ha hecho sentir mucha confianza, es una persona que genera mucha confianza en el jugador. Hoy Galani hizo un partidazo de central y venía sin jugar, eso es mérito absoluto de Rodrigo. Pero uno es trabajador del club, la dirigencia debe tomar decisiones. Si sigue, feliz; si llega alguien, lo mismo, vamos a estar a disposición. La idea es buscar lo mejor para el club siempre”.

Universidad Católica ahora jugará con Sporting Cristal el próximo miércoles mientras la dirigencia de Cruzados acelera para tener al nuevo director técnico, donde el favorito es Ariel Holan, que salió del León de México.