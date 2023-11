Martín Ballesteros fue una de las buenas figuras en el empate de Colo Colo ante River Plate en Concepción. El portero, que tuvo su debut en el arco colocolino, se matriculó con unas buenas atajadas en el Ester Roa para el 2-2 final.

La historia de Ballesteros es a lo menos curiosa. A inicios de año fue desechado por Universidad Católica al no tener espacio en el equipo de Ariel Holan. Pese a este revés, en el Cacique le dieron una oportunidad de continuar con su carrera a poco de cumplir 21 años.

Gustavo Quinteros conocía al portero de su paso por Universidad Católica en el 2019. Obviamente que el 1,95 mt de estatura de Ballesteros era un punto a considerar y por lo mismo en el Monumental se movieron para poder quedarse con sus servicios prácticamente gratis.

Uno que terminó molesto por esta operación fue Miguel Ángel Neira, histórico jugador de Universidad Católica, quien en conversación con el sitio BolaVip Chile apuntó directamente al trabajo de divisiones inferiores en San Carlos de Apoquindo.

“Acá no sé si dependerá tanto de Buljubasich o de la tracalada de preparadores de arqueros que no tienen idea, porque yo he visto como trabajan”, partió diciendo el ex volante.

En ese sentido, agregó que “ellos deben informarles a sus superiores quién debe seguir y quién no, entonces los que trabajan con los arqueros le dicen a Buljubasich que este chico no tiene las condiciones para seguir proyectándose”.

“No creo que Buljubasich haya dicho ya lo echamos, aquí la culpa es de los arquero que trabajan en cadetes que yo los he visto y son pésimos”, concluyó Neira.

Ballesteros: “Estoy en el club más grande de Chile por lejos”

Feliz tras el debut en el arco de Colo Colo, Martín Ballesteros declaró a ESPN que “es una linda experiencia jugar contra este gran equipo que es River. Sirve para prepararse para la recta final del campeonato. Nos sirve mucho”.

“Con el grupo espectacular de arqueros que tenemos, que es espectacular, hacemos muy buenos trabajos. Hay un gran proyecto de parte del profe (Jorge Martínez). Por algo está el Tuto y el Indio en la selección. Muy contento, tenemos muy buena relación. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir, es el club más grande de Chile por lejos”, agregó.

Para finalizar y pensando en el futuro en el equipo juvenil del Cacique, el meta afirmó que “sirve mucho jugar estos partidos. Es muy importante. Nos queda un partido contra Magallanes y ya vienen los playoffs. Esto también sirve de preparación para eso”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el torneo?

El próximo partido del Cacique será ante Audax Italiano, pactado para el domingo 26 de noviembre a las 18:00 horas en el Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023.

Todas las noticias del fútbol chileno en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.