El ex volante Miguel Ángel Neira habló con RedGol y analizó el rendimiento de los cruzados. Destacó el nivel de Fabián Orellana, quien estaba "cortado" por el anterior cuerpo ténico de la UC.

Un áspero clásico entre Universidad Católica y Colo Colo se jugó este domingo en San Carlos de Apoquindo, donde los albos se llevaron un punto en los minutos finales, gracias al empate postrero de Alexander Oroz.

En el polémico encuentro, que tuvo polémicas en las tribunas por la reacción de los hinchas locales, debutó el entrenador Rodrigo Valenzuela, quien tomó el cargo del despedido Cristián Paulucci en la UC.

El nivel de los jugadores de la Franja fue mejor al que venían mostrando con el argentino, es por ello que el histórico futbolista de Católica Miguel Ángel Neira no tuvo problemas en decir que le "hicieron la cama" al ex estratega.

"Injusto (el resultado) por lo que hizo la UC en el primer tiempo, me sorprendió entre comillas la actitud de los jugadores, olor a cama total pero total a Paulucci. No puede ser que un equipo cambie tanto de actitud de un partido para otro", dijo el ex seleccionado nacional a RedGol.

Luego, analizó el rendimiento de Fabián Orellana, quien con Paulucci no iba ni al banco y con Valenzuela jugó de 10 y a gran nivel.

"Yo había dicho que Orellana no estaba en condiciones, pero me sorprendió gratamente, fue de lo mejor de la Católica, hizo todo bien y lo demás, el partido fue un asco, de los 90 minutos jugaron 10, todo lo reclaman, a cada rato al suelo, asqueroso", expresó.

Por último, comentó las expulsiones de Gustavo Quinteros en la visita y Fernando Zampedri en los estudiantiles.

"Me pareció mala, pésima la actitud de Quinteros, estuvo bien expulsado, porque no puede reaccionar así. Él tiene que ser el primero en calmar a sus jugadores. Zampedri cayó en la trampa de Falcón, tendrían que haberlo expulsado antes, cuando le pegó a Zaldivia", cerró.