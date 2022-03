Este lunes Fernández Vial le ganó como local por 1-0 a Deportes San Cruz en el Ester Roa Rebolledo de Concepción por la cuarta fecha de la Primera B.

El elenco anfitrión terminó ganando en los descuentos con un gol de Felipe Loyola, luego de varias jugadas polémicas que perjudicaron a Santa Cruz.

La más evidente ocurrió a los 76 minutos, cuando la visita abrió el marcador con un gran cabezazo tras un tiro libre. Pero el árbitro cobró posición de adelanto, pese a que el goleador estaba en línea con el último hombre.

Un día después del partido, el técnico de Santa Cruz, Osvaldo Arica Hurtado se descarga en Redgol, criticando al arbitraje en general y a las innovaciones de Javier Castrilli, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Hurtado comienza recordando la controvertida jugada del gol anulado: "Lo que pasa es que en el gol nuestro el línea deja la bandera abajo, y ante los reclamos de la banca de Fernández Vial, recién ahí la levanta".

"El jugador estaba en la misma línea, por eso le reclamé. Porque lo conozco le dijo 'negro tenías dudas, tenías la bendera abajo, después la levantaste', y al término del partido, voy a la mitad de la cancha, no alcancé a hablar con él y me mostró la segunda tarjeta amarilla", continúa.

Luego, añade: "Me dice que por reclamos, pero en ningún momento me salí de mis casillas. Termina el partido y uno se empieza a acordar de otras incidencias groseras de los árbitros".

Y lamenta: "A mí se me complica, porque parte de la directiva me dice 'no reclames', porque por eso nos cargan la mano. Pero compadre, yo jugué fútbol, entonces me calienta cuando vienen esas situaciones. Yo seguramente me voy a ir castigado y él quizás juegue un partido de primera la próxima semana, como he visto en varios casos".

Asimismo, reflexionó más profundamente sobre el trabajo de Javier Castrilli: "Lo que pasa es que el cambio que ha estado haciendo es bastante fuerte, porque están pasando los árbitros de las universidades directamente a la Primera B, y los de la B a Primera División, sin tener un filtro mayor".

"Es una renovación por renovación. Entonces se están jubilando árbitros a los 45 años y yo encuentro que a esa edad todavía ellos pueden. Hay mucho árbitro joven que no tienen el manejo. Tengo doble problema, con el tribunal de disciplina y la otra es que en el club me van a decir lo mismo", prosiguió.

Finalmente, aseveró: "No he pensado en dejar el club, con los jugadores apañamos hasta el final".