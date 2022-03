Un final emocionante tuvo el partido entre Fernández Vial y Deportes Santa Cruz, en duelo válido por el torneo de Primera B que se disputó en el Ester Roa Rebolledo. Ambos elencos llegaban sin ganar en el campeonato, por lo que sumar de a tres era importante para trepar en la tabla.

Muchos goles anulados se vieron en este compromiso. En el primer tiempo,dos no se validaron por posición de adelanto, una para cada equipo. Ambas eran bastante claras por lo que los jueces acertaron.

Claro que la polémica se produjo en la segunda etapa, cuando hubo un tercer gol que no se validó debido a un dudoso offside de Joaquín Aros, futbolista de Santa Cruz. Esto provocó el enojo de Osvaldo Hurtado, el DT del elenco de la VI Región.

El encuentro siguió y la alegría llegó para el Almirante: cuando ya se jugaban los descuentos, Felipe Loyola logró convertir el tanto que le dio el triunfo a los penquistas, que así sumaron su primera victoria del campeonato.

Tras el partido, Hurtado se acercó al árbitro a aplaudirlo y criticar su desempeño, lo que le valió una segunda tarjeta amarilla y la expulsión. "El directorio del club me pide que no alegue, estoy solo en esto porque no tolero la injusticia", comentó el eterno "Arica".

Con este resultado, el Vial sumó cuatro puntos en tres partidos y se ubicó en la séptima posición. Más complicado está Santa Cruz, que luego de cuatro encuentros apenas suma un punto y está en el fondo de la tabla superando a San Luis y Melipilla.