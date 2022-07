Nicolás Castillo estaba muy cerca de concretar un nuevo retorno a la UC, pero los exámenes médicos no dejaron una buena impresión en el staff de facultativos cruzados, según la información que entregó TNT Sports.

El regreso queda en vilo: Nicolás Castillo no supera los exámenes médicos para fichar por la Universidad Católica

Universidad Católica había avanzado muchísimo en las posturas para fichar a Nicolás Castillo. Pero el nuevo regreso del delantero chileno a la precordillera quedó en vilo: según la información que dio el programa Pelota Parada de TNT Sports, el renquino no superó los exámenes médicos de rigor previos a concretar el fichaje por el tetracampeón del fútbol chileno.

Así las cosas, habrá qué ver cuál es la decisión del directorio de Cruzados SADP y de la gerencia deportiva encabezada por José María Buljubasich en torno a este inconveniente con la vuelta del Nico, quien hace pocos días aseguró que "no me quieren" en respuesta al porqué no se daba un nuevo ciclo en la UC.

El citado medio, eso sí, reportó que la decisión está tomada y Castillo no será presentado como refuerzo para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional, que por ahora tiene a la escuadra adiestrada por Ariel Holan ubicada en el 10° puesto.

"No está apto para la alta competencia", fue la conclusión de los testeos a los que fue sometido el delantero surgido de las divisiones menores de la Franja, quien sufrió una trombosis que lo tuvo sin jugar casi dos años. A raíz de ese grave inconveniente médico, que según su amigo John Sutcliffe casi le provoca morir desangrado, rescindió su vínculo con el América de México, pasó casi sin ver acción por Juventude de Brasil y tuvo un infructuoso período a prueba en el Necaxa.

O'Higgins evaluó contratar a Nicolás Castillo

O'Higgins fue uno de los clubes que buscó un centrodelantero en el mercado de pases. Esa necesidad se acentuó cuando Carlos Muñoz se despidió del club para volver a Santiago Wanderers. Y según la información que maneja Redgol, la plana mayor del Capo de Provincia analizó la contratación de Nicolás Castillo, quien fue ofrecido por la agencia AIM Fútbol a la institución rancagüina.

Pese a que se estudió y conversó por esa chance en más de una ocasión, los celestes optaron por reforzar su ataque con Matías Donoso, quien dejó Deportes Temuco para sumarse a otro cuadro con uniforme de aquel color que defenderá, pues jugó para Deportes Iquique.