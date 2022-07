El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, reconoció que aún le ronda en la cabeza la suspensión del partido frente a Unión Española, duelo que no se jugó por el horrible estado en el que quedó el césped de Santa Laura.

Ariel Holan sigue molesto en la Católica: "Cuando me preguntan si estamos a nivel internacional, una tarea pendiente son canchas de primer nivel"

Universidad Católica prepara los detalles para el duelo del domingo contra Curicó Unido, por la fecha 18 del Campeonato Nacional, es el estadio La Granja. Entre los antecedentes para entender el presente de la UC, La Franja viene de quedar eliminada en la Copa Sudamericana y posteriormente vio suspendido el duelo contra Unión Española.

En rueda de prensa este viernes, el entrenador Ariel Holan abordó la suspensión del partido como visita contra los hispanos por quedar inutilizable la cancha del estadio Santa Laura.

“Cuando me preguntan si estamos o no a la altura a nivel internacional, creo que una de las tareas pendientes es tener canchas de primer nivel para jugar, no solamente cuando hay una inclemencia climática o hay un partido como el de rugby”, dijo Holan con un grado de molestia.

El DT de la UC agregó que “más allá que de ese partido de rugby y de la lluvia, tiene que haber un objetivo de todos, como lo es en la Conmebol, que cada día están más exigentes con las canchas de los que participan en torneos. Esta situación es ajena a Católica, pero también hubo otros partidos que poco tienen que ver con el fútbol. No es jugar como sea”.

Por otro lado manifestó expuso que “estoy muy conforme con el mercado de pases que hizo el club. Lógicamente, me hubiera gustado que Diego Valencia se quedara, pero la realidad es que fue una oportunidad tanto para él como el club y perdimos un delantero que el año pasado hizo muchos goles y que este año hizo seis en tres partidos”.

Respecto al próximo partido, Holan tuvo elogios para Curicó y confirmó que César Pinares está considerado en la convocatoria y podrá debutar viniendo desde el banco.

“César está haciendo un esfuerzo muy grande y poniendo todo de sí. Para este partido irá al banco y creo que en cualquier momento estará listo para jugar al nivel que él puede. (…) Será un partido duro, con un rival que tiene buenos números en el torneo, lo está haciendo muy bien. Tendremos que dar lo mejor de nosotros para poder buscar el triunfo. Valoramos mucho la campaña que está haciendo el rival”, sentenció Ariel Holan.